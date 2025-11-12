The Jazz Voyager Project al teatro ARCA’S di Napoli

Bellissima serata quella che il caldo e accogliente piccolo Teatro ARCA’S e Sound Contest hanno offerto al loro affezionato pubblico ospitando il gruppo jazz-fusion The Jazz Voyager Project.

La band dei JVP, venuta apposta da Roma a Napoli per incontrare i propri attenti estimatori, ha offerto un’ampia panoramica del proprio repertorio di brani, tutti rigorosamente originali, estratti dagli album pubblicati finora e presentato alcuni nuovi brani ancora inediti.

Per l’occasione i JVP hanno scelto una strumentazione essenziale con cui presentare il proprio repertorio “fusion”, che spazia appunto tra il jazz, il blues e la musica latino-americana, in un’atmosfera quasi “unplugged”.

Ottimi la soddisfazione e il divertimento di tutti i presenti, dal pubblico agli stessi musicisti sul palco.

Teatro A.R.C.A.’S., Napoli

9 novembre 2025

The Jazz Voyager Project

Danilo Gambardella, piano

Bruno Pantalone, bass

Alessandro Picucci, drums

