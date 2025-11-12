Napoli World 2025: il festival diretto da Enzo Avitabile apre con l’anteprima Napoli–Marsiglia il 27 novembre

Napoli World 2025, il festival internazionale diretto da Enzo Avitabile, torna dal 26 al 28 novembre con un programma che unisce musica, formazione e networking professionale.

L’edizione di quest’anno si apre con una speciale Anteprima in programma il 27 novembre, che celebra il gemellaggio artistico tra Napoli e Marsiglia: due città simbolo del Mediterraneo unite da una storia comune di suoni, culture e creatività.

Organizzato da Audioimage e promosso dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica”, il festival è accompagnato da tre incontri professionalizzanti ospitati tra la Casa della Cultura di Palazzo Cavalcanti e il Conservatorio di San Pietro a Majella.

Un ponte musicale tra Napoli e Marsiglia

La cerimonia di apertura del 27 novembre (ore 18, Auditorium del Conservatorio San Pietro a Majella) vedrà sul palco il Melis Mandolin Quintet di Napoli e il Nov’ Mandolin di Marsiglia con lo spettacolo SORE, che sancisce il gemellaggio tra le due città.

Un dialogo musicale costruito intorno al mandolino e dedicato al grande Raffaele Calace, simbolo della tradizione napoletana e figura centrale della musica a plettro.

A seguire, Enzo Avitabile proporrà una performance in trio che rappresenta il manifesto artistico del festival: un percorso che intreccia le radici etno-folk partenopee con la ricerca sonora contemporanea, dando voce al tema guida dell’edizione 2025 — l’equilibrio tra innovazione e tradizione.

Workshop e incontri professionali

Il calendario delle attività si apre il 26 novembre (ore 10–13, Palazzo Cavalcanti) con l’incontro “Soy Mùsico, e ahora que?”, curato da Mar Rubiralta di Balaiò Produccione, dedicato alle strategie di distribuzione e booking internazionale per artisti emergenti.

Il 27 novembre (ore 14–16) si prosegue con “Opportunità di internazionalizzazione per artisti italiani della scena world music”, laboratorio guidato da Davide Mastropaolo che esplora i nuovi strumenti per promuovere la musica italiana sui mercati globali.

Il 28 novembre, al Conservatorio di San Pietro a Majella, doppio appuntamento:

– “Voices from Southwest Asia and North Africa” (ore 11–12), a cura di Samer Jaradat (Palestina) e Imed Alibi (Tunisia), dedicato al progetto NEST – Music Incubator, programma di mentoring per artisti MENA;

– “Transglobal World Music Chart – 10 Years Celebration” (ore 12–13), con Juan Antonio Vázquez e Araceli Tzigane, per celebrare i dieci anni della classifica internazionale dedicata alla world music.

Gli ospiti e la visione

Tra gli artisti protagonisti anche il duo LINDAL, formato da Chiara Cesano (violino) e Roberto Avena (fisarmonica), che porterà un set immersivo tra tradizione occitana ed elettronica contemporanea. La loro performance rappresenta perfettamente lo spirito di “Napoli World”: una piattaforma di dialogo interculturale, dove le radici locali si fondono con le nuove estetiche globali.

“Napoli e Marsiglia sono sorelle mediterranee nate dal mare – sottolinea il delegato del sindaco per l’industria musicale – unite da una vocazione culturale condivisa e da una storia di accoglienza. Questo progetto valorizza il ruolo di Napoli come crocevia artistico internazionale”.

Un hub per la world music internazionale

Promosso da Italian World Beat e sostenuto dal Ministero della Cultura (FUS Progetti Speciali e Triennale 2025–2027), Napoli World è parte del network europeo UPBEAT – The European Showcase Platform for World Music, che riunisce i 15 festival più influenti del continente.

Negli anni, il festival si è affermato come un punto di riferimento per la world music e un luogo di incontro tra artisti, promoter, direttori artistici e operatori internazionali. Un’occasione unica per lo sviluppo dell’export musicale italiano e per il dialogo tra le nuove scene globali.

INFO E CONTATTI

26–28 novembre 2025

Casa della Cultura di Palazzo Cavalcanti – Conservatorio San Pietro a Majella, Napoli

