“Bearing Point” è il nuovo singolo dei THE JAZZ VOYAGER PROJECT

Con il loro nuovo singolo Bearing Point i The Jazz Voyager Project non smentiscono la loro consueta tendenza stilistica, legata strettamente al filone “fusion” del jazz.

Non smentiscono la loro consueta tendenza stilistica, i The Jazz Voyager Project, legata strettamente al filone “fusion” del jazz.

Il nuovo singolo ”Bearing Point”, di Bruno Pantalone, si ispira questa volta alle ineguagliabili sonorità che hanno caratterizzato per lunghi anni l’unicità timbrica dell’Hammond ed ai suoi migliori interpreti – ricordiamo, tra i tanti, John Lord, Brian Auger e, non ultimo, il recentemente compianto Joey De Francesco – ed estimatori, dai quali sarà certamente molto apprezzato.

BEARING POINT su YouTube

Le peculiarità originali melodiche ed armoniche che caratterizzano ”Bearing Point” amalgamano perfettamente il tema portante del brano, eseguito da Danilo Gambardella con sonorità che rievocano incredibilmente il mitico Hammond, con gli ampi spazi dedicati al basso, strumento prediletto dall’autore Pantalone, ed alla batteria di Alessandro Picucci.

The JVP bio

I JVP sono un’originalissima formazione jazz fusion italiana caratterizzata da un sound particolarmente elegante e raffinato con sonorità tra il jazz, il funk ed il latin a cui hanno aggiunto un pizzico di melodia mediterranea.

I componenti del trio JVP, formato da Danilo Gambardella al pianoforte e tastiere, Bruno Pantalone al basso ed Alessandro Picucci alla batteria, hanno maturato notevoli esperienze individuali in vari ambiti musicali, prevalentemente nel jazz in gruppi ed orchestre esibendosi regolarmente nei migliori teatri di jazz e, più assiduamente, in quelli laziali e di Roma e dintorni, come Alexanderplatz Jazz Club, Jazz&Image al Colosseo, Teatro Arciliuto, Charity Cafè, Jey Jazz Club, Enoteca Letteraria, Il Palco, Crash Jazz Club, Drop, ecc…).

Ispirandosi ad autori come Pat Metheny, George Duke, Herbie Hancock, Roy Hargrove, Jeff Lorber, Wayne Shorter e tanti altri, nel 2019 hanno pubblicato l’album “Travelin’”, presente sulle principali piattaforme digitali con 6 brani originali composti ed arrangiati dagli stessi componenti del JVP Trio.

Nel 2022 sono iniziate collaborazioni sperimentali con altri artisti, nel 2023 hanno pubblicato il singolo “Antifunky”, composto da Danilo Gambardella, ed è iniziata una collaborazione con la Cultural Bridge Indie Label musica e libri, che ha consentito loro di confrontarsi con artisti internazionali ed essere presenti in numerose compilation su Spotify.

Il 2023 inizia con la pubblicazione del singolo “Song For My Father”, di Horace Silver, col bellissimo arrangiamento di Danilo Gambardella e la partecipazione di artisti internazionali; a settembre esce il singolo “Bossanova a Marechiaro” composto da Bruno Pantalone.

A gennaio 2024 è stato pubblicato il singolo “Sei Quarti d’Ora” composto da Danilo Gambardella e, con l’inizio del 2025, il singolo “Bearing Point” di Bruno Pantalone.

Nel frattempo i Jazz Voyager Project continuano a sperimentare nuove forme di proporre i propri brani e hanno avviato nuove collaborazioni con diversi solisti di chiara fama.

Info:

https://www.facebook.com/groups/302882863149678

Bruno Pantalone – 3927056808 – brunopantalone@gmail.com

Danilo Gambardella – 3356103596 – danilo.gambardella@yahoo.it

Alessandro Picucci – 3388764803 – sandronepqc@gmail.com