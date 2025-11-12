In uscita “Lividi”, il nuovo singolo dei Frammenti distribuito da Artisti Online

Immagina una notte silenziosa, dove anche il pensiero fa rumore.

Fuori è buio e tu sei solo con te stesso.

Immagina ora che quel silenzio venga rotto dai battiti del cuore, che accelerano fino a mozzare il respiro: è il momento in cui i ricordi bussano alla porta della coscienza e chiedono di essere ascoltati.

Ed è lì, in quella soglia fragile tra tristezza, dolore e speranza, che nasce “Lividi” (Artisti Online), il nuovo singolo dei Frammenti, in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 14 Novembre.

“Lividi” racconta il percorso interiore di chi impara ad accettare le proprie cicatrici non come segni di sconfitta, ma come tracce di vita e di resilienza.

Scritta da Simone Federici ed Eugenio Giacomo Maglio, la canzone è un dialogo silenzioso con il tempo, un modo per ricordarci che anche le ferite possono brillare se illuminate dalla consapevolezza.

“È sempre tardi quando mi fermo a pensare” — così si apre il brano, con una frase che segna subito il tono introspettivo del testo.

Il protagonista guarda dentro sé stesso, tra errori e consapevolezze, cercando di fare pace con le proprie ombre e con tutto ciò che il tempo ha lasciato dietro di lui. Nel testo, “lei” non è una persona, ma la Musica stessa: “Lei che sa ascoltare senza mai giudicare, che rimane con me.”

Una compagna discreta, che non chiede nulla ma accoglie tutto. In “Lividi”, la Musica diventa cura, confessione e salvezza, un balsamo che scorre sotto pelle e che restituisce senso anche alle cadute più dure. “Riesco a superare i limiti mentre disinfetto i lividi”: in questa frase si racchiude l’essenza del brano, la guarigione come atto di coraggio.

Disinfettare i lividi significa affrontare il dolore, non evitarlo, vuol dire riconoscere che dentro ogni ferita c’è la possibilità di una rinascita.

Musicalmente, “Lividi” è un brano pop di forte intensità emotiva, dove il ritmo è intimo ma pulsante, come un cuore che batte nel buio, pronto a riprendere a correre.

Le sonorità si muovono tra malinconia e speranza, creando un’atmosfera sospesa che accompagna l’ascoltatore in un viaggio profondo e sincero.

“Lividi” è una canzone che tocca i ricordi con dolcezza, fa riaffiorare emozioni e momenti passati, ma non per restare nella malinconia — piuttosto per trovare in essa la forza di riprendere il cammino.

Con la loro sensibilità autentica, i Frammenti firmano un brano che non dà risposte, ma invita all’ascolto.

“Lividi” diventa così uno specchio in cui riconoscersi e un viaggio tra passato e presente, dove la Musica assume il ruolo di cura, memoria e libertà.

Chi sono i Frammenti?

I Frammenti sono un duo pop cantautorale composto da Simone Federici e Eugenio Maglio. Come tessere di un caleidoscopio in continuo movimento, trasformano le emozioni in parole e melodie, dando vita a una musica autentica e vibrante.

Il progetto nasce nel 2021 con il singolo d’esordio “Un Attimo” feat. SpaceOne, che conquista il primo posto nella classifica artisti emergenti del MEI. Da allora partecipano a importanti concorsi nazionali come il Tour Music Fest, Sanremo Rock, Festival di Castrocaro, Una Voce per l’Europa e il Roma Music Festival, vincendo premi e riconoscimenti.

Nel 2022 pubblicano “Fuoco e Cenere” (Universal Music Italia) e nel 2023 “Paradiso & Inferno”, con cui vincono la 17ª edizione del Roma Music Festival e raggiungono la vetta della classifica nazionale radio emergenti. Nel 2024 sono semifinalisti a Una Voce per San Marino e Je So Pazzo con il brano “Weekend”.