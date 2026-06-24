Sile Garden 2026: Anatemah in concerto a Treviso il 25 giugno

Sile Garden: Anatemah in concerto per la Fondazione ADVAR, Jessica Vinci & Edoardo Cian e Vivi Garden

Sile Garden 2026: la quarta settimana ai Giardini di Sant’Andrea

Prosegue ai Giardini di Sant’Andrea di Treviso il programma di Sile Garden 2026. Dal 24 al 28 giugno il calendario propone concerti, il format Vivi Garden e la domenica dedicata al benessere e ai giochi.

La settimana si apre mercoledì 24 giugno con una serata all’aperto ai Giardini di Sant’Andrea. Il parco è a disposizione di chi vuole fermarsi, incontrarsi e godersi l’estate in città, con il truck di BiblioArt Food and Drink attivo per aperitivo e cena. Un’occasione per vivere i giardini nella loro dimensione più libera e conviviale.

Anatemah in concerto: Sambèło da ròcoło e la dedica alla Fondazione ADVAR

Il trio Anatemah è il protagonista di giovedì 25 giugno. Nato nel 2023 da Alessandro Fedrigo al basso elettrico, Michele Tedesco alla tromba e GianRanieri Bertoncini alla batteria ed elettronica, il progetto si muove tra jazz contemporaneo, improvvisazione, elettronica e ricerca timbrica, con un’estetica che il trio definisce “surrealismo quotidiano”: una trasfigurazione della realtà che usa l’onirico e il paradosso come strumenti per leggere il presente e l’esperienza umana.

Il concerto è incentrato sul nuovo album Sambèło da ròcoło pubblicato da nusica.org, lavoro che affonda le radici nel dialetto veneto come lingua viva e simbolica. Il “sambèło” è uccello che attira con il canto e, nel significato traslato, metafora dell’ingenuo e dello zimbello, chiave poetica di un progetto che rivolge un richiamo sonoro all’uomo contemporaneo. Nel live, la materia musicale si dilata, si deforma, respira; il palco diventa uno spazio rituale, un luogo di ascolto condiviso in cui il suono è esperienza, presenza, rischio. La serata è dedicata alla Fondazione ADVAR di Treviso, attiva dal 1988 nell’assistenza domiciliare e in hospice ai malati inguaribili e alle loro famiglie.

Jessica Vinci e Edoardo Cian: voce e chitarra ai Giardini

La voce calda e personale di Jessica Vinci, capace di muoversi tra sonorità contemporanee, influenze cantautorali e sfumature soul, e la chitarra elettrica di Edoardo Cian animano la serata di venerdì 26 giugno. Attivo in diversi progetti di musica d’autore e sperimentazione sonora, Cian unisce attenzione melodica e ricerca timbrica, facendo della chitarra una voce narrativa a tutti gli effetti. Insieme, i due costruiscono uno spettacolo essenziale e intenso, in cui arrangiamenti minimali e dinamica emotiva diventano il centro dell’ascolto.

Vivi Garden: pomeriggio in famiglia e serata al mercatino di Sile Garden

Torna sabato 27 giugno, dalle 16.00 alle 24.00, il format Vivi Garden: attività per bambini e famiglie nel pomeriggio, mercatino di piccoli commercianti e artigiani locali, musica, food e intrattenimento serale ai Giardini di Sant’Andrea. L’iniziativa è realizzata con la partecipazione di Sarlo Group.

La domenica mattina ai Giardini, infine, è dedicata al benessere con Yogates, sessione di yoga e pilates a cura di Elisabetta Perer – Pererprivè.

Sile Garden è organizzato da nusica.org in collaborazione con BiblioArt, Food and Drink, promosso dal Comune di Treviso con il sostegno di CentroMarca Banca.

Il programma completo è disponibile su www.silejazz.com/web/sile-garden/

Informazioni e biglietti

Ingresso gratuito

Per informazioni

info@nusica.org

+39 327 461 0693