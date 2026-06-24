“Riabilitazione”, fuori il primo singolo estratto da “Il riposo del furgone bianco”

Da oggi, 24 giugno 2026, è disponibile in digitale e in rotazione radiofonica “Riabilitazione”, primo singolo estratto da “Il riposo del furgone bianco”, il nuovo progetto pubblicato da Karma Field Records.

Dopo il primo annuncio ufficiale del disco, “Riabilitazione” rappresenta il primo vero ingresso dentro l’universo del progetto: un brano nato nel pieno di un percorso di recupero fisico ed emotivo, dove il concetto stesso di “riabilitazione” smette di essere solamente medico e diventa umano, mentale, esistenziale. “Il riposo del furgone bianco” nasce infatti da un evento reale: un incidente, una brusca interruzione, un corpo costretto a fermarsi.

Da lì prendono forma sette tracce che attraversano fragilità, rabbia, perdita di controllo e trasformazione, muovendosi liberamente tra elettronica, hardcore, noise e cantautorato.

“Riabilitazione” è il primo frammento di questo attraversamento: un brano diretto, teso e viscerale, costruito come una lenta ripartenza dopo l’impatto. Il progetto vede anche il supporto di Saetta Autoproduzioni e SubSculture, confermando la natura profondamente indipendente e collettiva del lavoro.

Registrato presso Casereccia Recs Home Studio (Silea, TV).

Batterie acustiche realizzate da Strak (Hobos) e registrate da Tommaso Mantelli al Lesder Studio.

Mix e mastering a cura di Tommaso Mantelli presso il Lesder Studio.

Testo e musica: IL RIPOSO DEL FURGONE BIANCO

All’interno del brano compare inoltre Davide “IL DALLAS” Faraon alla seconda voce, contribuendo ad amplificare la componente narrativa ed emotiva del pezzo.

L’album “Il riposo del furgone bianco” sarà disponibile dal 7 luglio 2026 in formato digitale e cassetta.

Label: Karma Field Records

In collaborazione con: Saetta Autoproduzioni, SubSculture

Formato album: Digitale / Cassetta

Data di uscita album: 7 luglio 2026

Singolo: “Riabilitazione” – disponibile dal 24 giugno 2026

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