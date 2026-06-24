Sile Jazz 2026: Metronautica, Blue Brass e Palladin Trio dal 26 al 28 giugno

Dalla Loggia dei Cavalieri di Treviso a Casier, tra suite elettroacustiche, soul e hammond

Nel weekend del 26-28 giugno il terzo fine settimana della rassegna porta a Treviso i Metronautica con la suite elettroacustica “Sublimazione Fallita”, a Casier il gospel di Blue Brass feat. Dean Bowman e di nuovo a Treviso il Davide Palladin Organ Trio.

Sile Jazz 2026 a Treviso e Casier: tre concerti, 26-28 giugno

Prosegue Sile Jazz, la rassegna diffusa di nusica.org che porta il jazz contemporaneo lungo il corso del Sile tra le province di Treviso e Venezia. La quindicesima edizione, intitolata “Altri Argini” e diretta da Alessandro Fedrigo, propone nel fine settimana dal 26 al 28 giugno tre appuntamenti tra Treviso e Casier.

Metronautica alla Loggia dei Cavalieri con Sublimazione Fallita

Ad aprire il weekend, venerdì 26 giugno alla Loggia dei Cavalieri di Treviso, saranno i Metronautica con “Sublimazione Fallita”, secondo album della band pubblicato da nusica.org. Guidata dal trombettista e compositore Michele Tedesco e completata da Luca Dalla Gasperina (pianoforte, tastiere, sintetizzatori), Federico Lincetto (basso elettrico) e Thomas Osho Zausa (batteria), la formazione porta sul palco una suite per sei strumenti costruita come un flusso sonoro continuo, senza interruzioni tra i brani, che intreccia jazz contemporaneo, libertà espressiva ed elettronica. Il progetto ruota attorno ai temi dell’instabilità e della trasformazione, traducendo in musica suggestioni che spaziano dalla serialità alla dodecafonia, dal free jazz alla musica elettronica.

Blue Brass feat. Dean Bowman a Casier

Il giorno successivo, sabato 27 giugno, il festival si sposta in Piazza S. Pio X a Casier per il concerto di Blue Brass feat. Dean Bowman. Fondato nel 1986 dal trombonista austriaco Paul Zauner e ispirato ai concerti della Brass Fantasy di Lester Bowie, il gruppo affonda le radici negli early spirituals, nel blues, nello swing e nel funk, dalle Circle Songs dei campi di cotone della Louisiana fino a Ray Charles, Leon Thomas, Rahsaan Roland Kirk e al funk contemporaneo. Negli anni è nata anche una collaborazione con Gregory Porter, sfociata in importanti concerti dal vivo e nell’album “The Great Voices of Harlem”, in uscita nel 2026 anche in vinile. Nella formazione attuale, la voce è quella di Dean Bowman, cantante nato a Washington D.C. e in seguito attivo a New York: una delle voci più eleganti e potenti della scena contemporanea, capace di unire gospel e soul a rhythm and blues nello spirito degli artisti che hanno dato vita al blues e al rock’n’roll. Completano l’organico Osian Roberts (sax tenore), Carlton Holmes (pianoforte, tastiera), Jiri Slavik (basso) e Victor Jones (batteria).

Davide Palladin Organ Trio chiude il weekend

Il weekend si chiude domenica 28 giugno, ancora alla Loggia dei Cavalieri di Treviso, con il Davide Palladin Organ Trio. Diplomato ai Conservatori di Adria e Ferrara e formatosi anche a New York al Barry Harris NYC Workshop, Palladin ha preso parte a “10 chitarre per Franco Cerri”, omaggio della Città di Treviso al celebre jazzista italiano, suonando al fianco di altri nove colleghi veneti. Al suo fianco Gianpaolo Rinaldi, pianista e organista hammond con collaborazioni che spaziano da Francesco Bearzatti a Pietro Tonolo, e Jacopo Zanette, batterista e compositore formatosi al Koninklijk Conservatorium dell’Aia, vincitore del Barga Jazz Contest. Insieme, il trio celebra il sound iconico di chitarra, hammond e batteria attraverso uno sguardo personale: non una semplice rievocazione del passato, ma un’identità sonora che si esprime in composizioni originali e in un’accurata ricerca melodica e armonica.

Informazioni e biglietti

Concerti

€ 3,00 + commissioni su oooh.events

€ 5,00 in loco

In caso di maltempo consultare le pagine Facebook e Instagram di Sile Jazz per aggiornamenti.

Sile Jazz è organizzato da nusica.org con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione del Veneto, con il patrocinio dei Comuni di Treviso, Casale sul Sile, Casier, Istrana, Marcon, Mogliano Veneto, Morgano, Quarto d’Altino, Quinto di Treviso, Silea e Vedelago.

Main sponsor: CentroMarca Banca.

In collaborazione con Quindici, BHR Treviso Hotel, Degusto, TrevisoStampa, Longato Pianoforti, Stefanato Navigazione, Asolo Musica Veneto Musica, OpenCanoe OpenMind, Rocking Motion, Ground Action, Venice Trail, Scuola di Musica Andrea Luchesi, Oooh.Events, Agenzia Fuoriclasse.

Sile Jazz aderisce alla rete nazionale I-Jazz, a Europe Jazz Network ed è riconosciuto tra i festival del circuito Jazz Takes The Green per il proprio impegno sui temi della sostenibilità ambientale.

Programma completo: www.silejazz.com