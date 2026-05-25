Roberto Colella presenta il nuovo album “Ce sta sempe na via” a Quarto (NA) il 28 maggio

“Ce Sta Sempe Na Via” è il primo album solista di Roberto Colella, autore, compositore e polistrumentista, per dodici anni frontman della band napoletana La Maschera.

Un disco di evoluzione artistica e umana, in cui la passione diventa forza capace di accendere visioni e risvegliare lo spirito. Tra ballate intime e brani energici, l’album intreccia emozione e analisi sociale, fragilità e speranza, costruendo un dialogo diretto con l’ascoltatore.

Brani corali e luminosi come “Canto dei Soli” e “Tiemp’ perzo” esorcizzano il dolore di una generazione e raccontano le vite degli “inermi” del nuovo millennio: venditori ambulanti, anime dimenticate, esseri umani troppo spesso considerati di serie B.

Al centro del progetto c’è l’essere umano e il suo valore sociale, come accade in “Ali, Bomaye!”, introdotto dalla straordinaria interpretazione di Francesco Di Leva. Il brano si ispira alla figura di Muhammad Ali, simbolo di riscatto e rinascita dopo la sconfitta.

Ascolta il brano “ALI BOMAYE!”

Cenni biografici

Roberto Colella è il fondatore della band La Maschera, nata nel 2013. Nel 2014 il gruppo pubblica il primo album, “’O vicolo ’e l’allerìa” (Full Heads), ottenendo fin da subito ottimi riscontri di pubblico e critica, sia in Italia che all’estero.

Nel 2017 l’album “ParcoSofia” entra tra i finalisti delle Targhe Tenco come miglior album in dialetto. Nello stesso periodo la band vince il Premio Andrea Parodi e partecipa a importanti festival internazionali come Sziget Festival, Seoul Music Week, Home Festival, Folkest e Giffoni Music Concept.

Nel 2019 nasce la collaborazione con Vitorino Salomé, figura simbolo della musica popolare portoghese, ospite del concerto del 19 dicembre alla Casa della Musica di Napoli. Insieme registrano “Se mai fossi”, adattamento del brano “Se tu es o meu amor”, pubblicato nel gennaio 2020.

Durante la pandemia, Colella pubblica “Isolamente”, album interamente suonato e prodotto in solitaria: un omaggio alle tradizioni musicali napoletane e sarde.

Nel 2022 esce “Sotto chi tene core”, terzo album de La Maschera: un concept album di nove brani dedicati al riscatto sociale e sentimentale.

Il 15 agosto 2023 si esibisce in Piazza del Plebiscito con uno spettacolo inedito nell’ambito della rassegna R-estate a Napoli, con la partecipazione speciale di Lello Arena.

Nell’estate 2025 La Maschera annuncia il proprio scioglimento e il “Terminatour”: dieci concerti in tutta Italia per salutare il pubblico e celebrare dodici anni di musica, palchi e condivisione.