Pat Metheny in Tour in Italia (luglio 2026)

Il nuovo capitolo, “Side-Eye III+”, vedrà il celebre chitarrista affiancato da Chris Fishman al pianoforte e alle tastiere, Jermaine Paul al contrabbasso e Joe Dyson alla batteria. Un ensemble che conferma la volontà di Metheny di esplorare nuovi territori sonori e, allo stesso tempo, sostenere e valorizzare la nuova generazione di innovatori del jazz.

Date italiane del tour:

2 luglio ore 21:30 – UDINE – Piazzale Castello

ore 21:30 – – Piazzale Castello 5 luglio ore 21:00 – ROMA – Auditorium Parco della Musica, Cavea

ore 21:00 – – Auditorium Parco della Musica, Cavea 6 luglio ore 21:00 – POMPEI (NA) – Anfiteatro degli Scavi

ore 21:00 – – Anfiteatro degli Scavi 7 luglio ore 21:30- GIULIANOVA LIDO – Arena del Porto Turistico

ore 21:30- – Arena del Porto Turistico 8 luglio ore 21:30- LA SPEZIA – Piazza Europa

ore 21:30- – Piazza Europa 9 luglio – MILANO – Teatro Arcimboldi

Video di presentazione del tour “Side-Eye III”.

Cenni biografici.

Pat Metheny nasce a Kansas City il 12 agosto 1954 in una famiglia di musicisti. Inizia a suonare la tromba a otto anni, per poi dedicarsi alla chitarra all’età di dodici. Già a quindici anni collabora stabilmente con alcuni dei migliori musicisti jazz di Kansas City, maturando una straordinaria esperienza dal vivo in età giovanissima.

L’affermazione internazionale arriva nel 1974, grazie anche alla collaborazione con il grande vibrafonista Gary Burton. In quegli anni Metheny sviluppa quello che diventerà il suo tratto distintivo: uno stile capace di fondere la libertà espressiva tipica degli strumenti a fiato con una sofisticata sensibilità ritmica e armonica, mantenendo sempre un forte legame con la tradizione jazz fatta di melodia, swing e blues.

Con l’uscita del suo primo album, “Bright Size Life” (1975), Metheny inaugura una carriera destinata a ridefinire il linguaggio della chitarra jazz contemporanea.

Accanto all’attività concertistica, Metheny si dedica anche all’insegnamento. A soli diciotto anni diventa il più giovane docente nella storia dell’Università di Miami; l’anno successivo ottiene lo stesso primato al Berklee College of Music, che nel 1996 gli conferirà anche un dottorato honoris causa.

Nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui tre dischi d’oro per gli album “Still Life (Talking)”, “Letter from Home” e “Secret Story”. Ha inoltre conquistato 20 Grammy Awards in 12 categorie differenti, spaziando dal jazz contemporaneo al rock strumentale.

Il Pat Metheny Group ha inoltre stabilito un record senza precedenti vincendo sette Grammy consecutivi per sette album consecutivi.

Dal 1974 Metheny ha mantenuto un’intensa attività live, con una media di oltre 120 concerti all’anno. Ancora oggi rappresenta una delle figure più autorevoli e innovative della scena jazz internazionale, impegnato sia nei propri progetti artistici sia nel sostegno ai nuovi talenti.

Biglietti.

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