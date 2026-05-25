Mario Dallas pubblica “Licuti”

Disponibile online su tutti gli store digitali “Licuti“, il nuovo singolo di Mario Dallas.

Dopo la pubblicazione di “Mario” e “Fortino” (e del suo remix Clubfortino), il producer siciliano continua nel suo percorso di rilascio assolutamente casuale e non cadenzato di singoli.

Atmosfere elettroniche, melodie pop e ritmi urban fanno da sfondo a liriche sghembe e intimiste, per una canzone dal sapore malinconicamente estivo e che vede la collaborazione di sua cugina Maria alla seconda voce. Il brano gode anche di un suggestivo e poetico lyric video girato dal regista Joshua Siracusa, amico d’infanzia di Mario e curatore del suo immaginario visivo.

Mario Dallas è un appassionato d’arte: di musica più di tutto, purché autentica. Mario ama mischiare le carte, usare batterie trap, passando per la club-culture, groove hip hop e atmosfere elettroniche per sporcare melodie intimiste e personali. Scrive canzoni che odorano di strada e melanconia e ora vuole condividerle con tutti. La sua è una vita concreta, fatta di luci all’alba, di duro lavoro e di fine settimana al mare.

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