“MATTONE #1” è il primo singolo del collettivo Muretto Milano!

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “MATTONE #1”, il primo singolo ufficiale del collettivo Muretto Milano. Il brano è distribuito da Believe.

LA STORIA DEL MURETTO

Il Muretto è un luogo di ritrovo storico dell’hip hop milanese e italiano che, dopo un periodo di stasi, negli ultimi anni è completamente rinato.

A partire dal 2023, infatti, un piccolo gruppo di artisti ha ricominciato a riunirsi ogni mercoledì sera per condividere la passione per il rap, il freestyle e tutte le altre espressioni della cultura urbana per eccellenza.

Di mese in mese, attorno a questi artisti si è ricreato un vero e proprio movimento che conta ormai centinaia di spettatori ogni settimana e migliaia di follower sui social media. Da oggi, tutto questo trova anche una rappresentazione ufficiale nella musica con “MATTONE #1”, singolo a cui danno voce i principali esponenti del Muretto.

Si tratta di un brano dal sapore sia classico sia contemporaneo, dove i versi taglienti dei vari rapper si susseguono su una produzione musicale oscura che unisce atmosfere hip hop a sonorità trap più attuali.

Come altre esperienze simili che, in Italia e all’estero, hanno riunito rapper underground, l’unico nome che conta è quello che firma il brano, Muretto Milano, perché la voce più importante non è quella dei singoli rapper ma quella dell’intero movimento.