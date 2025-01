“Hotel de l’Univers”di Enzo Moscato: una nuova edizione con due brani interpretati da Enzo Gragnaniello

Hotel de l’Univers di Enzo Moscato: il ritorno di un capolavoro tra teatro e musica

In uscita il 24 gennaio 2025 per Squilibri, la nuova edizione di Hotel de l’Univers di Enzo Moscato celebra uno dei lavori più rappresentativi del grande drammaturgo napoletano. Anticipato in radio dal singolo “Toledo Suite”, interpretato da Enzo Gragnaniello, questo progetto si presenta come un omaggio al cinema e al “teatro-canzone”, con la musica come elemento essenziale e non semplice contorno.

Questa riedizione, arricchita dalla partecipazione di artisti di rilievo e da scritti di Roberto Andò, Pasquale Scialò e Claudio Affinito, esalta l’unicità dell’opera, accompagnandola con una nuova copertina realizzata da Mimmo Paladino e due brani reinterpretati dallo stesso Gragnaniello. L’iniziativa è promossa dal Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, in collaborazione con la Casa del Contemporaneo e la Compagnia Enzo Moscato, per celebrare il ventennale del Teatro di Napoli e ricordare il genio creativo di Moscato, a un anno dalla sua scomparsa.

Hotel de l’Univers: un’opera tra cinema e teatro

Hotel de l’Univers, nato nella stagione 2003-2004 per inaugurare il Teatro Stabile di Napoli, è un’espressione della personalissima visione teatrale di Enzo Moscato. L’opera incarna un’idea di teatro “impuro”, capace di abbracciare molteplici forme culturali come filosofia, pittura, cinema e canzone. Con la complicità e la direzione musicale di Pasquale Scialò, le musiche e le canzoni diventano il cuore pulsante della narrazione, delineando una mappa sentimentale che intreccia ricordi, emozioni e riferimenti cinematografici.

Le musiche, che spaziano da autori come Nino Rota e Nicola Piovani a brani originali firmati Moscato-Scialò, omaggiano maestri del cinema come Federico Fellini, Luigi Magni, Charlie Chaplin e Wim Wenders, fino a evocare la figura iconica di Marilyn Monroe. Ogni canzone trascina lo spettatore in un viaggio tra visioni e ricordi, con la capacità di materializzare immagini cinematografiche attraverso il solo potere dell’udito.

Un viaggio tra memoria e cultura popolare

L’opera si ispira alla giovinezza di Moscato, vissuta nei Quartieri Spagnoli di Napoli, dove il cinema popolare rappresentava una porta sul mondo. In particolare, il Cinema Cristallo, vicino all’Hotel de l’Univers (o Albergo dell’Allegria), diventa metafora di un luogo dell’anima e fulcro di una narrazione che celebra il cinema e la sua influenza culturale.

La trama musicale si intreccia con le immagini dei grandi classici cinematografici, trasformando la narrazione in una “educazione sentimentale” universale. Questa riedizione, impreziosita dalla reinterpretazione di Enzo Gragnaniello, porta nuova luce su un progetto che unisce musica, teatro e cinema in un’esperienza artistica unica.

Toledo Suite: il singolo in anteprima

A partire da gennaio 2025, il singolo “Toledo Suite” sarà trasmesso in radio, offrendo un’anteprima del progetto. L’intensa interpretazione di Enzo Gragnaniello rende omaggio alla profondità artistica di Moscato, sottolineando l’importanza della musica nell’opera e il legame con la tradizione partenopea.

Hotel de l’Univers: uscita e distribuzione

La nuova edizione di Hotel de l’Univers sarà disponibile dal 24 gennaio 2025:

In formato fisico , nei migliori negozi di musica.

, nei migliori negozi di musica. In digitale, sulle principali piattaforme di streaming e download.

Questo progetto è un’occasione imperdibile per riscoprire uno dei capolavori più significativi della cultura napoletana, in un’edizione che celebra il genio di Enzo Moscato e l’indelebile legame tra teatro, musica e cinema.