“Vorrei farti del male” è il nuovo singolo di Katanino

Esce su tutte le piattaforme digitali venerdì 24 gennaio 2025 (distr. Believe) il nuovo singolo di KATANINO dal titolo “VORREI FARTI DEL MALE”. Il brano descrive la rabbia che rimane dalla fine di una relazione. Non sempre le relazioni finiscono nel migliore dei modi e nella maggior parte dei casi lasciano l’amaro in bocca. Questo brano cerca di dare voce ai pensieri più intimi e talvolta sbagliati che circolano nella nostra mente dopo una delusione amorosa. Non sempre riusciamo a essere sinceri, soprattutto con noi stessi.

Scopri il brano: https://bfan.link/vorrei-farti-del-male

Testo: Mattia D’Arpa Musica: Daniele Spano, Mattia D’Arpa Produzione: Daniele Spano Registrata e mixata presso Urlo Records Foto: Giorgio Gabe BIO: KATANINO, pseudonimo di Mattia D’Arpa è un cantautore salentino che si cimenta a sperimentare insieme al suo compagno di viaggio URLO, pseudonimo di Daniele Spano. I due mescolano stili e generi musicali differenti tanto da non riuscire a etichettare la loro musica. Pubblica il primo singolo “GAETANO” il 21 luglio 2020. Il brano racconta la sensazione di malinconia e rinnovo che si percepisce alla fine di una storia, di un amore, di un’estate. Nel 2023 presenta il suo progetto musicale durante il festival “La Notte della Malota” aprendo il concerto a Maestro Pellegrini (Zen Circus). Pubblica il nuovo singolo “IO E TE” il 31 Maggio 2024 e segue un tour promozionale suonando sul palco del Sei Festival. Instagram Facebook TikTok