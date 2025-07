Tra disillusione e ironia, “Siamo Immuni” apre la nuova stagione di Antonovvi

Il 25 luglio 2025 esce “Siamo Immuni”, il nuovo singolo del rapper ligure Antonovvi, traccia estratta dall’EP “Vaporidis”, progetto – di prossima uscita – ironico e profondo che mescola riferimenti pop, spirito critico e autobiografia.

Composto nella sua prima versione durante il lockdown, “Siamo Immuni” è diventato nel tempo un vero manifesto di rinascita, riprendendo il celebre refrain di “Shake Your Booty” di KC & The Sunshine Band e trasformandolo in un inno alla forza interiore. Un brano leggero ma denso di significato, che invita a resistere e restare fedeli a sé stessi, anche in mezzo al caos del presente.

Il brano fa riferimento al cavaliere dei fumetti Prince Valiant, simbolo di coraggio e dignità, citato anche nella cover del singolo. Una figura chiave nell’immaginario di Antonovvi, che nel brano alterna citazioni pop e sarcasmo per raccontare un’epoca di crisi collettiva e individuale.

L’EP “Vaporidis”, in uscita a fine estate, è dedicato alla figura dell’attore Nicolas Vaporidis – noto per i suoi ruoli da teen idol – trasformato qui in simbolo del millennial disilluso, in bilico tra nostalgia e desiderio di riscatto. Il progetto, frutto di quattro anni di lavoro, anticipa a sua volta un album completo di prossima pubblicazione.

Chi è ANTONOVVI?

Antonovvi è uno degli esponenti più singolari del rap indipendente italiano. Nato e cresciuto nell’entroterra di Imperia, classe 1987, ha forgiato uno stile personale definito “rap paesano”, in cui il linguaggio diretto della provincia incontra riflessioni taglienti, introspezione e citazioni pop.

Nel 2011 fonda il collettivo Casa Degli Specchi, con cui pubblica tre album a cavallo tra rap d’autore e sperimentazione urbana. Negli anni si afferma come un autore prolifico e poliedrico, capace di passare dal rap hardcore al cantautorato hip hop, fino a ibridazioni con elettronica, psichedelia e folk.

Ha collaborato con Esa (El Presidente) e condiviso il palco con leggende del rap italiano come Bassi Maestro, Colle Der Fomento, Unlimited Struggle, portando la sua visione personale in festival storici come Rock in the Casbah a Sanremo e in eventi underground in tutto il Nord Italia.

Con il progetto Mondo Alieno, si muove anche come organizzatore, promoter e DJ, curando eventi culturali e musicali che uniscono performance, poesia, arti visive e impegno sociale.

Lontano dalle mode, Antonovvi è un “menestrapper”: racconta storie, disegna mondi alternativi, lancia provocazioni, ma sa anche aprirsi con liriche intime e disarmanti. I suoi testi sono un continuo gioco tra il criptico e il critico, tra l’autoironia e l’immaginazione surreale.

Segui Antonovvi online:

Instagram

Facebook

Spotify

▶️ YouTube

Bandcamp

X / Twitter

TikTok