Oscurità: il nuovo singolo di Chry tra introspezione e ritmo serrato

C’è un momento, nella vita di ciascuno di noi, in cui il buio sembra prevalere: silenzi che fanno rumore, pensieri che si aggrovigliano, il cuore che batte più forte del previsto. È da questa immagine che nasce “Oscurità”(Artisti Online), il nuovo singolo di Christian Laus, in arte Chry, in uscita il 3 ottobre 2025 su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Il brano è un viaggio tra realtà quotidiana e metafora, un racconto che intreccia la durezza delle esperienze personali con immagini universali di battaglie interiori e collettive. Già dai primi versi in inglese – “It’s all a battlefield today, The second world war D-Day” – si percepisce la tensione di un conflitto costante, quello tra fragilità e forza, tra paura e resistenza.

Il cuore del brano si accende però nel ritornello, con parole che diventano un vero manifesto di sopravvivenza: “Tutti per uno e uno per tutti, in quest’oscurità… chissà se ce la farà”. Una frase che condensa il senso di un cammino condiviso, dove anche la solitudine trova sollievo nella solidarietà. L’oscurità non è solo un ostacolo, ma anche uno spazio in cui riconoscersi e cercare sostegno reciproco.

Dal punto di vista musicale, “Oscurità” colpisce per l’impatto del sound. La produzione firmata Oxenbeats si muove su binari drum & bass, con beat incalzanti, bassi profondi e synth avvolgenti che sostengono il flusso vocale di Chry. La voce alterna rap diretto e incisivo a momenti più melodici, amplificando l’intensità emotiva del brano. L’atmosfera è cupa ma non soffocante, anzi: il ritmo ipnotico spinge avanti, come una corsa nel buio alla ricerca di luce.

Con questa nuova uscita, Chry conferma il suo talento nel coniugare scrittura autentica e ricerca musicale, offrendo al pubblico un brano dal forte impatto emotivo e sonoro che si traduce in un invito a guardare dentro se stessi senza paura, fino a scoprire quella luce che resiste anche nella notte più profonda.

Biografia – Chry

Chry, nome d’arte di Christian, nasce a Rho nel 2003 e fin da piccolo ha sempre avuto un legame speciale con la musica. La scintilla definitiva scoppia durante il periodo del lockdown, quando decide di avvicinarsi in maniera più profonda e consapevole al mondo musicale.

A soli 18 anni comincia a sperimentare e registrare i suoi primi brani, spinto dal desiderio di esprimersi e comunicare emozioni attraverso il suono. Il debutto ufficiale arriva il 12 agosto, con la pubblicazione del suo primo singolo, che segna l’inizio di un percorso artistico intenso e promettente.

Per Chry la musica non è soltanto una passione: è una vera e propria vocazione. E il talento non gli manca: siamo certi che questo giovane artista continuerà a far parlare di sé nei prossimi anni.

