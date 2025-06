MARACUJA il nuovo brano di DIGAONTHEMIC

Con MARACUJA, DIGAONTHEMIC (Andrea Digati) torna sulla scena musicale con un brano esplosivo prodotto da James Cella, in cui rap, spiritualità urbana ed energia viscerale si fondono in una traccia che va oltre i cliché della classica hit estiva. Il pezzo si presenta come un vero e proprio sortilegio metropolitano: se non colpisce al primo ascolto, è solo perché ha già trovato la strada sotto pelle, pronto a esplodere nel sangue con un groove inconfondibile.

La produzione, il mix e il mastering sono firmati interamente da James Cella, che costruisce attorno alla voce di DIGAONTHEMIC un sound ipnotico e dinamico, arricchito da sonorità elettroniche, influenze urbane e accenti di musica latina. Il risultato è un inedito potente e immersivo, ideale per chi cerca un’esperienza musicale fuori dagli schemi e carica di significato.

Video del brano Maracujà

Il videoclip: un’estetica selvaggia e spirituale

Ad accompagnare il brano Maracuja, il videoclip ufficiale aggiunge una dimensione visiva intensa ed evocativa. Girato tra le atmosfere suggestive del birrificio B2O e del suo maneggio immerso nella natura incontaminata della Brussa, a Caorle (VE), il video esalta l’anima cruda e spirituale del pezzo. La regia e la direzione artistica portano la firma dello stesso DIGAONTHEMIC (Andrea Digati), con riprese a terra curate da Luca Liessi e spettacolari visuali aeree realizzate da Leandro Schizzi.

A rendere ancora più magnetico il racconto visivo è la performance della danzatrice brasiliana Marcy Sambashow Comiran, che incarna il ritmo come un’entità spirituale e trascinante. Il montaggio, firmato da Digati insieme a Liessi, restituisce l’energia simbolica e pulsante di “MARACUJA”, trasformandolo in un viaggio multisensoriale che conferma la cifra stilistica dell’artista: autentica, potente e visceralmente connessa alle vibrazioni della strada.

Biografia

Andrea Digati, in arte DIGAONTHEMIC, è un artista torinese classe 1990. Attivo nella scena musicale dal 2010, ha mosso i primi passi con il gruppo The Fox, insieme a Nez Brown e al produttore James Cella. Fin dall’adolescenza coltiva una passione viscerale per il rap, trasformandola in una scrittura personale e contaminata, sempre ancorata al suo background urbano.

Con The Fox si fa notare grazie a progetti che lasciano il segno, calcando importanti palchi e aprendo i concerti di nomi di spicco della scena nazionale. In seguito intraprende un percorso da solista, portando avanti una narrazione artistica intima e coerente. Il legame con James Cella resta un elemento centrale della sua identità musicale: insieme danno vita a un sound distintivo che fonde rap e soul con un’attitudine diretta, autentica e originale.

Tra i suoi brani più apprezzati si ricordano “Darling”, “Ferie” e la recentissima “Rafiki”, fino all’arrivo di “MARACUJÀ”, nuova tappa di un percorso in continua evoluzione.