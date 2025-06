Coral Sound di Torre del Greco (NA) – Raf (11 luglio) e Nek (15 luglio) in concerto

Coral Sound presenta due grandi eventi a Torre del Greco per sostenere i progetti solidali dell’Associazione “L’Emanuele ATS”, impegnata nell’aiuto ai bambini bisognosi attraverso iniziative dal forte valore umano.

Gli appuntamenti si terranno presso l’Arena della Musica del Coral Sound, in via del Commercio a Torre del Greco (NA), nelle seguenti date:

11 luglio 2025 – RAF con il tour “Self Control – 40th Anniversary”

15 luglio 2025 – con il tour “NEK HITS Live 2025”

RAF in concerto – 11 luglio 2025

RAF torna protagonista dell’estate musicale italiana con il “Self Control – 40th Anniversary Summer Tour”, una celebrazione dei 40 anni dalla pubblicazione della sua hit mondiale Self Control, brano che ha segnato l’inizio di una carriera straordinaria.

Tra gli artisti italiani più amati di sempre, RAF ha all’attivo 14 album in studio e oltre 20 milioni di dischi venduti nel mondo. In vista del tour, ha dichiarato:

“Questo tour sarà un viaggio tra emozioni e musica, un antidoto alla pesantezza di questi tempi. Un’occasione per ritrovarci, cantare e lasciarci trasportare dall’energia di un’estate che sa di libertà. Perché, mai come ora, abbiamo bisogno di momenti che ci facciano sognare e dimenticare, anche solo per una notte, le inquietudini del mondo”.

Il calendario completo del tour di RAF e la prevendita dei biglietti sono disponibili su www.ticketone.it

NEK IN CONCERTO – 15 luglio 2025

Il nuovo tour di Filippo Neviani, in arte NEK, farà tappa a Torre del Greco per proporre un emozionante viaggio tra le canzoni che hanno segnato oltre trent’anni di carriera e di musica italiana. Un live essenziale, potente e autentico. A salire sul palco sarà un vero Power Trio:

NEK , voce e basso

, voce e basso Emiliano Fantuzzi , chitarra

, chitarra Luciano Galloni, batteria

Una formazione essenziale, pensata per dare risalto all’energia della musica dal vivo, dove ogni nota e ogni parola saranno protagoniste.

Un artista senza tempo

Con oltre 10 milioni di dischi venduti nel mondo e 18 album in studio, NEK è da tempo una delle voci più amate della musica italiana. Il suo percorso artistico, iniziato nel 1992 con l’album d’esordio “Nek”, si è arricchito negli anni di grandi successi e progetti speciali.

Il calendario completo del tour di RAF e la prevendita dei biglietti sono disponibili su

www.ticketone.it