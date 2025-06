Camilla Buzzetti pubblica il nuovo brano “Let me in”

Camilla Buzzetti con il brano “Let me in” esplora la confusione e la frustrazione di avere a che fare con una persona che invia segnali contrastanti: qualcuno che non ti permette davvero di entrare nella sua vita, ma che ti cerca solo per non sentirsi solo. La protagonista cerca un confronto, ma resta intrappolata in un legame ambiguo dal quale non riesce a liberarsi.

L’artista racconta così la genesi del brano:

“Let me in è uno di quei brani rimasti nel cassetto, come il mio singolo precedente, Rewind, che io e Lorenzo Cazzaniga abbiamo deciso di recuperare. L’ho scritto nel 2019, probabilmente ispirandomi a qualche storia vissuta da un’amica (anche se non ricordo esattamente), cercando di trasformare in musica quello stato emotivo. È un brano molto diretto: le parole sembrano urlate in faccia a qualcuno, ma conoscendomi so che non riuscirei mai a farlo davvero. Per questo uso la musica come mezzo per esprimere ciò che a voce non saprei dire.”

Il videoclip di “Let me in”, girato nei giardini del Castello di Jerago (VA), prosegue il percorso estetico già avviato con il video di “Rewind”, mantenendo una coerenza visiva ispirata al mondo Country-Pop americano. Il video si apre con la protagonista che raccoglie una margherita, ripetendo il classico gesto del “m’ama non m’ama”: un simbolo che introduce il tema del brano. Nel corso del video, la protagonista si rivolge direttamente alla telecamera, come se parlasse al ragazzo a cui è dedicata la canzone, esprimendo tutta la sua frustrazione. Il canto si trasforma così in uno sfogo emotivo, alternato a silenzi e momenti di riflessione.

Video del brano “Let me in”

Biografia

Camilla Buzzetti è una cantautrice italiana di 21 anni che si sta rapidamente affermando nel panorama musicale grazie al suo talento e a una proposta artistica autentica. Il suo stile fonde con naturalezza elementi Country e Pop, rifacendosi alle sonorità della musica americana e britannica, senza però perdere il legame con le proprie radici italiane, ben riconoscibili anche negli arrangiamenti dei suoi brani.

Il suo percorso da solista prende il via nel 2023, anno in cui pubblica i primi due singoli che la fanno conoscere al grande pubblico.

Nel corso dello stesso anno, avvia una collaborazione con l’etichetta discografica AltaVibe, con cui pubblica i brani Over e Rewind, consolidando così la propria identità artistica.