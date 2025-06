“Bianco” è il nuovo singolo di EMIT, il primo di un nuovo disco

Esce venerdì 6 giugno 2025 su tutte le piattaforme digitali (in distribuzione Believe Music Italy), il nuovo singolo di EMIT, alter ego musicale di Emanuele Conte. “bianco“, tutto minuscolo, è un nuovo e atteso capitolo che si aggiunge alla personalissima autobiografia musicale del cantautore di Lodi e che segue la pubblicazione di “bacio“, singolo che aveva segnato la fine dell’estate 2024. Oggi, invece, siamo qui, all’inizio di quella del 2025, con questo nuovo pezzo che è anche un assaggio di un nuovo disco in uscita. “bianco” è un brano di una delicatezza sospesa data anche da sfumature lo-fi, costruisce un crescendo emotivo che colpisce, senza cedere mai alla tentazione di un pathos stucchevole, accompagna l’ascoltatore in un’introspezione intima: addentrandosi e descrivendo qualcosa che tutti hanno vissuto, almeno una volta. La scrittura musicale è nata con la chitarra, ma poi l’idea dell’arrangiamento si è sviluppata aggiungendo un synth microkorg e una drum machine roland tr-8s. Poi il basso e un arpeggio di chitarra acustica hanno dato il giusto groove al pezzo. La produzione è stata curata da Andrea De Carlo e Filippo Cornaglia, lavorando principalmente allo Studio Lab10 di Torino. Il basso è suonato da Matteo Giai. Il mix è di Andrea De Carlo e il master di Giovanni Versari.

“bianco” è un pezzo onirico e voglio lasciare completamente libera interpretazione sui suoi significati, proprio come succede con un sogno le cui immagini non sappiamo esattamente da dove arrivino. Ho fatto sentire la canzone a un mio amico di Latina (dove sono cresciuto) e mi ha detto che le “montagne che cadono nel mare” gli hanno fatto pensare alle Isole Pontine. Quindi sono curioso di scoprire quali associazioni possono nascere da questo immaginario.

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/bianco-2



prodotto e mixato da Filippo Cornaglia @feel_corn e Andrea De Carlo @dcrndr

presso lo studio Lab10 di Torino @lab10_studio

master di Giovanni Versari

I visual portano avanti il racconto della terra fantasy di Kissland iniziato con “bacio”, il singolo precedente. Le immagini sono divise in 3 fasi: creazione, transizione e sogno. La prima parte rappresenta la composizione del brano, ambientata di sera in casa con i tre strumenti protagonisti dell’arrangiamento (chitarra, synth e drum machine). Poi c’è la transizione, in una sorta di limbo fatto di luci a intermittenza che alternano il buio alla luce, come il passaggio dalla veglia al sonno. Infine il sogno, in un paesaggio di alta montagna fatto da chiazze di terra e lingue di neve. Una di queste macchie asciutte rappresenta simbolicamente la “casa in mezzo al bianco” menzionata nel testo.

Oltre al video ufficiale uscirà una specie di mini documentario che mostra la composizione del brano fino alla traccia completa, una sorta di preambolo al video e al brano stesso.

BIO:

Emit è lo pseudonimo di Emanuele Conte, ma è anche la sigla di un corso di laurea magistrale: Economics and Management of Innovation and Technology. Gli anni dell’università rappresentano un momento di decisioni e cambiamenti, in cui capisce che può usare la musica per creare connessioni e dare conforto agli altri. Una musica fatta di contrasti che convivono in armonia: i testi raccontano storie malinconiche, spesso approcciate in chiave sottilmente ironica. I brani si basano su groove spontanei ed espressivi, esplorando anche velleità lo-fi insieme alla sua chitarra, pur mantenendo un suono organico, vivo.

Negli anni, oltre ad un’intensa attività live, viaggia spesso in Italia e in Europa come busker, con particolari esiti nel Regno Unito, riuscendo ad essere ospite della BBC Radio di Liverpool. Nel 2019 vince il primo premio al concorso Special Stage di Officine Buone (con cui collabora facendo volontariato negli ospedali dal 2018) e nel 2022 arriva tra i quattro finalisti di Musicultura, esibendosi per due serate all’Arena Sferisterio di Macerata.

A giugno 2025 esce “bianco”, il nuovo singolo che segue “bacio”, pubblicato a settembre.

