“La musica è semplice” è il nuovo singolo dei Bro Berri

Disponibile dal 30 maggio La musica è semplice, il nuovo singolo dei BRO BERRI per CutCombo Records e distribuito da Believe.

I BRO BERRI sono pronti a far ballare i club di tutta Italia, e non solo, con il loro nuovo singolo “La musica è semplice”, un brano che si muove al confine tra tech house e urban, fondendo groove club-oriented e attitudine street.

“La musica è semplice” è un manifesto sonoro e personale: non contano le etichette ma solo l’energia. Il brano racconta l’evoluzione del duo: partito dalla musica elettronica ha scelto di spostarsi ad un genere più urban per necessità espressive, mosso da un’unica spinta: far muovere la gente. Il titolo stesso è una dichiarazione d’intenti: non servono, infatti, etichette di genere o definizioni, la musica è energia, emozione e movimento, è tutto ciò che succede quando ti lasci andare.

Il sound è diretto e coinvolgente, i richiami funk sono evidenziati da un 4/4 deciso che fa strada a kick serrati e hit-hat aperti, con l’aggiunta di un sassofono e di voci campionate che rompono gli schemi, portando un’irrefrenabile voglia di ballare. Su questa base spicca particolarmente lo spoken word della voce che fa da contrasto e dà ancora più personalità al brano. Il risultato è un ibrido sonoro che vuole sfuggire alle categorizzazioni. In questo singolo i BRO BERRI riescono a mescolare codici e influenze, sempre e solo con un’unica idea in testa: la musica è semplice, segui il ritmo.

CREDITI

Scritto da: Stefano Berretti, Enrico Berretti

Composto da: Stefano Berretti, Enrico Berretti

Prodotto da: Stefano Berretti, Enrico Berretti

BIO

I BRO BERRI sono un duo di dj, produttori e cantanti formato dai fratelli Stefano ed Enrico Berretti. Nati in Riviera d’Ulisse, cresciuti tra Cagliari e Civitavecchia, attualmente i due risiedono a Milano. Nei primi anni del loro progetto si muovono nel panorama EDM, ricevendo supporto da artisti di rilievo internazionale come David Guetta, Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Martin Solveig, Bob Sinclair e Deorro. Il loro collettivo BB SQVAD è anche il nome di un live format che anima i dancefloor dei club e si sta facendo notare sia in Italia sia all’estero. Il loro stile fonde la musica elettronica all’hip hop e caratterizza sia i dj set firmati BB SQVAD sia i brani inediti che producono. In particolare attraverso la musica i due fratelli vogliono raccontare il loro vissuto e i propri pensieri mostrando, allo stesso tempo, una propensione all’evoluzione e l’autenticità che li sta contraddistinguendo nel panorama artistico contemporaneo.