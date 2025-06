SISTERS OF MERCY: dal vivo al Castello Sforzesco (MI) il 20 luglio

The Sisters of Mercy: unica data italiana il 20 luglio al Castello Sforzesco di Milano

Un evento da non perdere per tutti gli appassionati di goth rock e post punk: The Sisters of Mercy faranno tappa in Italia per un’unica, imperdibile data sabato 20 luglio alle ore 20, nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco di Milano.

Figure leggendarie e punto di riferimento assoluto della scena dark internazionale, i Sisters tornano a esibirsi con una scaletta senza tempo. Sarà l’occasione perfetta per lasciarsi trasportare dalle sonorità ipnotiche della new wave e della dark wave, in una serata che promette di essere memorabile. In scaletta, tutti i grandi classici della band: da Alice alla celebre reinterpretazione di Gimme Shelter dei Rolling Stones, passando per Vision Thing e Temple of Love — quest’ultima nella versione del 1992, il più grande successo commerciale del gruppo.

Nel corso della loro lunga carriera, i Sisters of Mercy hanno attraversato e contaminato diversi generi, restando sempre fedeli alla loro inconfondibile estetica dark. Le loro influenze spaziano dalle atmosfere decadenti dei Velvet Underground e degli Stooges, all’art-rock e all’elettronica più cupa.

Video del brano Lucretia My Reflection



Cenni biografici

Nati a Leeds nel 1980, i Sisters of Mercy sono guidati dal carismatico Andrew Eldritch, anche noto come Doctor Avalanche o “Il Padrino del Goth”.

Nel corso del tempo, la band ha condiviso la scena con gruppi come Psychedelic Furs, Sigue Sigue Sputnik, e ha ispirato icone del calibro di The Cramps, Siouxsie and the Banshees e persino David Bowie.

Tra i loro album più celebri:

First and Last and Always

Floodland

Vision Thing

e la raccolta cult Some Girls Wander by Mistake, che include l’indimenticabile Temple of Love.

Prevendita biglietti