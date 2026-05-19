Meeting del Mare 2026: il programma del trentennale a Marina di Camerota dal 30 maggio al 1 giugno

Organizzato dalla Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A. con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania, il festival propone oltre 60 eventi tra concerti, installazioni d’arte, workshop e incontri. Sul main stage in spiaggia si alterneranno due headliner ogni sera, preceduti dalle esibizioni di 40 artisti emergenti selezionati tramite open call.
La Line-up dei Concerti: i protagonisti sul Main Stage
Sabato 30 maggio
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Ele A: L’artista svizzera porta sul palco il suo acclamato debut album “Pixel”, perfetto punto d’incontro tra attitudine street pop e hip hop.
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Le-One: Il rapper campano da milioni di streaming su Spotify, reduce dal successo dei brani “Addo staje” (Disco di Platino) e “Yamal”.
Domenica 31 maggio
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Giorgio Poi: Il cantautore torna dal vivo con una full band per presentare i classici del suo repertorio e le tracce dell’ultimo disco “Schegge”.
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okgiorgio: Il progetto solista del produttore e polistrumentista Giorgio Pesenti, una miscela trascinante di elettronica e scrittura pop.
Lunedì 1 giugno
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Tära: La cantautrice italo-palestinese, tra le nuove voci più interessanti capaci di fondere l’heritage arabo con l’R&B contemporaneo.
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Tutti Fenomeni: Il cantautore romano torna a esibirsi dal vivo dopo 3 anni di assenza, portando sul palco i brani del suo ultimo lavoro “Lunedì”.
Arte, Mostre e Live Painting
Il festival mantiene salda la sua natura multidisciplinare affiancando alla musica importanti progetti di arti visive nell’Area Festival e sul territorio:
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Mostra Fotografica: “Il Pianista di Yarmouk” di Antonio Nigro, un reportage inedito realizzato nel campo profughi palestinese a Damasco.
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Installazioni: “Prospettiva interrotta” di Carlo Gentile, l’opera laser “Via d’uscita” di Cristian Rizzuti e l’opera in cartapesta “Domani era ieri” di Cikila allestita all’interno della suggestiva Grotta della Cala.
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Live Painting: Sessioni dal vivo curate da Giuliana Guzzo focalizzate sul tema del futuro.
MDM Camp: la rete dei festival per i giovani emergenti
Grande spazio alla formazione con il Meeting del Mare CAMP, uno spazio di workshop e convegni con professionisti dell’industria discografica. L’edizione 2026 vedrà la partecipazione attiva di una fitta rete di festival campani (tra cui Limen Salerno, Rufra, Tribucstock, Spring Break Napoli, ‘Nziem, Fritz, Emersa e Balconica) uniti per promuovere la crescita della musica indipendente.