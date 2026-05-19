Meeting del Mare 2026: il programma del trentennale a Marina di Camerota dal 30 maggio al 1 giugno

di
Redazione
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MEETING DEL MARE 2026

Organizzato dalla Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A. con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania, il festival propone oltre 60 eventi tra concerti, installazioni d’arte, workshop e incontri. Sul main stage in spiaggia si alterneranno due headliner ogni sera, preceduti dalle esibizioni di 40 artisti emergenti selezionati tramite open call.

La Line-up dei Concerti: i protagonisti sul Main Stage

Sabato 30 maggio

  • Ele A: L’artista svizzera porta sul palco il suo acclamato debut album “Pixel”, perfetto punto d’incontro tra attitudine street pop e hip hop.

  • Le-One: Il rapper campano da milioni di streaming su Spotify, reduce dal successo dei brani “Addo staje” (Disco di Platino) e “Yamal”.

Domenica 31 maggio

  • Giorgio Poi: Il cantautore torna dal vivo con una full band per presentare i classici del suo repertorio e le tracce dell’ultimo disco “Schegge”.

  • okgiorgio: Il progetto solista del produttore e polistrumentista Giorgio Pesenti, una miscela trascinante di elettronica e scrittura pop.

Lunedì 1 giugno

  • Tära: La cantautrice italo-palestinese, tra le nuove voci più interessanti capaci di fondere l’heritage arabo con l’R&B contemporaneo.

  • Tutti Fenomeni: Il cantautore romano torna a esibirsi dal vivo dopo 3 anni di assenza, portando sul palco i brani del suo ultimo lavoro “Lunedì”.

Arte, Mostre e Live Painting

Il festival mantiene salda la sua natura multidisciplinare affiancando alla musica importanti progetti di arti visive nell’Area Festival e sul territorio:

  • Mostra Fotografica: “Il Pianista di Yarmouk” di Antonio Nigro, un reportage inedito realizzato nel campo profughi palestinese a Damasco.

  • Installazioni: “Prospettiva interrotta” di Carlo Gentile, l’opera laser “Via d’uscita” di Cristian Rizzuti e l’opera in cartapesta “Domani era ieri” di Cikila allestita all’interno della suggestiva Grotta della Cala.

  • Live Painting: Sessioni dal vivo curate da Giuliana Guzzo focalizzate sul tema del futuro.

Meeting del Mare, 30 maggio-1 giugno 2026 (1)

MDM Camp: la rete dei festival per i giovani emergenti

Grande spazio alla formazione con il Meeting del Mare CAMP, uno spazio di workshop e convegni con professionisti dell’industria discografica. L’edizione 2026 vedrà la partecipazione attiva di una fitta rete di festival campani (tra cui Limen Salerno, Rufra, Tribucstock, Spring Break Napoli, ‘Nziem, Fritz, Emersa e Balconica) uniti per promuovere la crescita della musica indipendente.