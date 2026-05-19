Settimane Musicali: Galván e Leonhart per Miles Davis il 20 maggio a Vicenza

Mercoledì 20 maggio Jazz e flamenco si incontrano al Teatro Comunale di Vicenza nel progetto ispirato al celebre album di Miles Davis nel centenario della nascita

New Sketches of Spain al Teatro Comunale di Vicenza

Musica e danza si incontrano mercoledì 20 maggio alle ore 21.00 al Teatro Comunale di Vicenza, nell’ambito della XXXV edizione delle Settimane Musicali al Teatro Olimpico. In scena New Sketches of Spain, evento realizzato in collaborazione con New Conversations Vicenza Jazz – XXX edizione, che porta sul palco due figure di rilievo internazionale: il danzatore e coreografo spagnolo Israel Galván e il trombettista americano Michael Leonhart.

Il centenario di Miles Davis e l’eredità di Sketches of Spain

Nel 2026 Miles Davis avrebbe compiuto cento anni. Al centro dello spettacolo c’è proprio uno dei dischi più celebri e influenti della sua carriera: Sketches of Spain, inciso nell’estate del 1960. L’album rientra nella Top Ten dei dischi jazz più venduti di sempre fra quelli che hanno ottenuto almeno un disco di platino negli Stati Uniti ed è considerato uno dei lavori simbolo del cosiddetto third stream, la “terza corrente” che fonde jazz, musica classica e world music. A decretarne il successo fu soprattutto la rilettura dell’Adagio del Concierto de Aranjuez di Joaquín Rodrigo che apre il disco. Il disco chiudeva inoltre una stagione irripetibile nella produzione di Davis, accanto a capolavori come Kind of Blue, Jazz Track e Workin’ with the Miles Davis Quintet.

Una musica nata per la danza

Meno nota è invece la storia che sta dietro alla nascita di quell’album. L’ispirazione arrivò a Davis dopo aver accompagnato la moglie Frances Taylor Davis — prima ballerina afroamericana a esibirsi con il Paris Opera Ballet — a uno spettacolo del danzatore di flamenco Roberto Iglesias. Sketches of Spain nacque dunque, fin dalle origini, come musica pensata per la danza.

Israel Galván e Michael Leonhart in scena a Vicenza

Da questa intuizione prende forma il progetto ideato dal trombettista Michael Leonhart appositamente per Israel Galván, fra le figure più innovative e radicali della danza contemporanea. Sul palco con Galván e Leonhart un ensemble composto da Frei Addison Wood al pianoforte, Antonio Leofreddi alla viola, Gilberto Tarocco al clarinetto e clarinetto basso, Giulio Visibelli al flauto, Mattia Boschi al violoncello e Daniel Freedman alle percussioni.

Lo spettacolo riporta il capolavoro di Miles Davis alla sua origine più profonda: una musica nata per essere attraversata dal corpo, dal gesto e dalla danza, in un dialogo continuo tra improvvisazione jazz e flamenco.

Le Settimane Musicali al Teatro Olimpico

Le Settimane Musicali al Teatro Olimpico, riconosciute dal Ministero della Cultura, godono del patrocinio della Regione del Veneto e del Comune di Vicenza e la collaborazione con Musei Civici Vicenza, Teatro Comunale Città di Vicenza, Conservatorio Arrigo Pedrollo, Gallerie d’Italia – Vicenza. Sono inoltre sostenute da Digitec, Infodati, Fondazione Roi, Banca delle Terre Venete, Veronica e Dominique Marzotto, Sanmarco Informatica, Famiglia Brunelli, Belluscio Assicurazioni, Funitek, Fondazione Musicale Omizzolo – Peruzzi, Casa del Blues, Iiriti, Yamaha, Bösendorfer, Forma, The Aries. Grand Boutique Hotel

Anche quest’anno le Settimane Musicali al Teatro Olimpico confermano la poliedrica vocazione del Festival e le molteplici collaborazioni con realtà istituzionali e associative. Proficue collaborazioni a livello artistico sono in atto con il Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza, con gli Amici della Musica di Firenze, gli Amici della Musica di Padova, con Asolo Musica, con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con la Fondazione Accademia di Musica di Pinerolo e con diverse realtà territoriali, tra cui il Liceo Don Giuseppe Fogazzaro.

Contatti

Settimane Musicali al Teatro Olimpico

Mob. (+39) 375 5190357

eventi@settimanemusicali.eu

www.settimanemusicali.eu