Il nuovo EP di Giulio Brando emoziona per sincerità e profondità: ecco “Nascosto in aria”

C’è un momento, nella vita di ogni artista, in cui il silenzio diventa necessario. Per Giulio Brando, quel silenzio è durato dodici anni: un tempo lungo, fatto di smarrimento, crisi personali e domande senza risposta. Oggi, quel tempo si scioglie finalmente in musica con “Nascosto in aria”, l’EP che segna il suo ritorno sulle scene nel 2026 e che suona come una rinascita autentica, sofferta e luminosa.

All’anagrafe Giulio Burchietti, Brando è un artista genuino e vero, dall’animo puro, capace di osservare il mondo con la tipica ironia toscana. Torna a raccontarsi senza maschere, lasciando che ogni brano diventi una confessione, un respiro profondo dopo una lunga apnea. “Nascosto in aria” non è solo un titolo evocativo: è lo spazio invisibile in cui restano sospese le cose non dette, i dolori metabolizzati, la fede silenziosa che accompagna chi sceglie di rialzarsi.

Le cinque tracce dell’EP si muovono tra blues e rock americano, con un’anima profondamente radicata nella tradizione del cantautorato italiano. Le influenze di Bruce Springsteen si intrecciano con una poesia italiana terrena e spirituale, dando vita a un suono caldo ed essenziale, attraversato da distorsioni morbide e arrangiamenti mai invadenti. Ogni nota sembra arrivare da lontano, come il vento che accarezza le colline toscane in cui Giulio è cresciuto.

Il singolo “Puledro Pazzo” è il cuore pulsante del progetto: una corsa istintiva verso la libertà, un’immagine potente di fragilità e forza, di istinto e redenzione. È la voce di chi ha conosciuto la caduta ma sceglie, ancora una volta, di correre.

In “Nascosto in aria” la ruralità toscana non è solo un paesaggio, ma una condizione dell’anima. La natura diventa rifugio e specchio interiore; la spiritualità si manifesta nei gesti semplici, nella polvere delle strade, nel silenzio che precede una nuova parola. Giulio Brando non cerca effetti speciali: cerca verità. E la trova, brano dopo brano, con una sincerità disarmante.

Oltre al valore musicale, Giulio Brando si distingue come persona di grande spessore umano e artistico: un autore dotato di sensibilità rara, ironia naturale e carisma autentico, capace di creare un legame profondo con chi lo ascolta. La sua forza sta nell’equilibrio tra profondità e leggerezza, tra introspezione e sorriso, qualità che rendono la sua musica credibile, viva e necessaria.

Questo EP non chiede di essere ascoltato distrattamente: chiede tempo, attenzione, cuore aperto. Perché “Nascosto in aria” è la prova che, anche dopo anni di silenzio, la musica può tornare a riprenderci e rimetterci sulla strada giusta, là dove la sofferenza legata ai ricordi non trova più spazio.