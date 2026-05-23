SYRENE pubblica il videoclip del nuovo singolo “Piccerè”

SYRENE (Margherita Laterza), con il brano “Piccerè”, costruisce una narrazione musicale intensa e cinematografica ispirata al mito delle sirene.

La storia segue un ragazzo solo in barca, attratto da un canto misterioso proveniente da una grotta nel mare. Quel richiamo lo conduce verso una figura enigmatica e irresistibile che lo trascina nelle profondità dell’acqua, dando inizio a un’esperienza sospesa tra sogno, desiderio e perdizione.

Con “PICCERÈ”, prodotto da Francesco Fugazza e Chris Costa, SYRENE dà vita a un immaginario potente e simbolico, in cui amore, attrazione e pericolo convivono in un equilibrio sottile.

Il singolo anticipa l’uscita dell’EP “Caprilegio”, prevista per il 5 giugno, titolo che richiama anche l’omonimo documentario diretto da Margherita Laterza insieme a Rosa Maietta. L’opera ha ottenuto il Premio per la Migliore Regia al Bif&st 2026.

Il documentario sarà inoltre proiettato il 29, 30 e 31 maggio presso il Cinema Azzurro Scipioni di Roma.

Cenni biografici:

Margherita Laterza si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia e debutta presto come protagonista della prima stagione de Il Paradiso delle Signore, serie Rai di grande successo.

Nel corso della sua carriera prende parte a produzioni cinematografiche e televisive di rilievo, lavorando con registi come Ludovico Di Martino (Il nostro ultimo), Massimiliano Pacifico (Gelsomina Verde, 2021) ed Edoardo De Angelis (Sabato, domenica e lunedì).

In televisione appare in fiction di successo come Don Matteo 8, I Cesaroni e Un matrimonio di Pupi Avati. Al cinema recita in Meno male che ci sei di Luis Prieto (2009) e ne Il terzo tempo di Enrico Maria Artale (2012), presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.

Parallelamente al cinema, sviluppa un intenso percorso teatrale collaborando con importanti realtà italiane: dal Teatro Eliseo con Anatra all’arancia, all’ERT con Delitto e castigo diretto dal regista russo Konstantin Bogomolov, fino al Teatro Biondo di Palermo con Viaggio al termine della notte di Claudio Collovà e al Teatro Parenti con Il misantropo, recentemente in tournée nei principali teatri italiani.

Insieme allo storico Alessandro Portelli e al musicista Amalfitano, porta inoltre in scena lo spettacolo musicale Mystery Train, dedicato alla storia della musica folk e blues. Lo spettacolo, che attraversa repertori da Elvis Presley a Elizabeth Cotten fino a Johnny Cash, ha debuttato all’Auditorium Parco della Musica di Roma per poi proseguire nei più prestigiosi palcoscenici italiani.

Da anni Margherita Laterza sviluppa parallelamente il progetto documentaristico Caprilegio, vincitore del Premio per la Migliore Regia al Bif&st 2026.