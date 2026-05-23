“Echoes Of A Reflection” è il nuovo album di Rita Marcotulli con Elettra Minieri e l’ensemble Under 29 But Me feat. Luca Aquino

Venerdì 22 maggio segna il tanto atteso ritorno discografico di Rita Marcotulli, una delle icone più prestigiose e internazionali del jazz italiano.

Dopo lo straordinario successo del suo progetto visionario “Caraviaggianti” e le numerose collaborazioni, la pianista e compositrice torna sulle scene con “Echoes Of A Reflection”, un album affascinante e pionieristico tra le pieghe della musica contemporanea, disponibile a partire da venerdì 22 maggio su tutte le principali piattaforme di streaming al link https://bfan.link/echoes-of-a-reflection per l’etichetta Groove Master Edition.



La vera grande novità di questo lavoro risiede nell’incontro generazionale: il disco è infatti scritto a quattro mani con Elettra Minieri, giovane e talentuosa musicista, nonché figlia d’arte, qui al suo debutto discografico assoluto in veste di co-compositrice e tastierista.

“Echoes of a Reflection” è una ricerca sulla contemporaneità a due volti, si sviluppa come una profonda indagine sul suono del nostro tempo, muovendosi sinergicamente su due binari paralleli: l’esperienza e le istanze del presente.

Da un lato, la firma inconfondibile di Rita Marcotulli, da sempre animata da un’insaziabile curiosità e da uno spirito di ricerca che l’ha resa un punto di riferimento globale.

Dall’altro, l’urgenza espressiva e le sfumature psicologico-emotive della contemporaneità portate in dote da Elettra Minieri e da una band d’eccezione: per dare vita a questa visione, la Marcotulli ha voluto accanto a sé un ensemble, nominato ironicamente Under 29 But Me, che potesse fondere la sua immensa esperienza artistica a una selezione dei migliori giovani talenti della scena contemporanea attuale, capaci di fotografare perfettamente il suono del presente: Ava Alami è tra le stelle della vocalità del panorama attuale italiano. Di origine iraniana, porta nel progetto, attraverso il suo timbro affascinante ed emotivo, un’intensità intrisa di sfumature, lirismo moderno e una profonda carica espressiva.



Andrea Cardone è un sassofonista dal fraseggio fresco e contemporaneo, capace di muoversi con agilità tra la tradizione jazzistica e le nuove sonorità urbane e sperimentali.

Il contrabbassista Damiano De Matteis unisce un solido e impeccabile senso del groove a una spiccata sensibilità melodica, garantendo all’ensemble una base ritmica profonda e dinamica.

Batterista versatile e dal tocco moderno, Daniele Bucci eccelle nel tradurre in ritmo le “istanze psicologiche” del disco, alternando groove serrati a sfumature più astratte.

A impreziosire l’album e l’ensemble, si aggiunge la straordinaria partecipazione, in qualità di special guest, di Luca Aquino, trombettista di punta della scena italiana il cui personalissimo lirismo si fonde magistralmente con le atmosfere del disco.

Rita Marcotulli: “Questo album nasce dal desiderio di creare uno spazio di incontro tra generazioni, esperienze e sensibilità diverse, in cui la musica diventa linguaggio condiviso.

Ogni voce porta con sé una storia, e ogni suono è una traccia di ciò che siamo. Nell’intreccio delle differenze non si perde l’identità, ma si apre una visione più ampia.

In queste tracce non esistono confini, perché la musica non appartiene a un’unica origine né a un’unica idea di mondo: appartiene all’ascolto, e nell’ascolto si comprende l’altro”.

Line-up

Rita Marcotulli: pianoforte, composizione

Elettra Minieri: tastiere, composizione

Ava Alami: voce

Andrea Cardone: sassofono

Damiano De Matteis: contrabbasso

Daniele Bucci: batteria

special guest Luca Aquino: tromba

Track-list

1. Echoes of A Reflection

2. Joyride

3. Prayer

4. Remember Times

5. Yume

6. Nightingale

7. Inner wall

8. Particular day

9. Lacrima

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