Sile Jazz: Herbarium Sonorum in anteprima a Treviso il 9 luglio

Dal 9 al 12 luglio, tra Treviso, Silea e Vedelago, tre appuntamenti di Sile Jazz he intrecciano produzione discografica e dimensione dal vivo. Si parte con “Herbarium Sonorum” di Nicola Fazzini e Giovanni Maier, in concerto a tre giorni dall’uscita del singolo che anticipa il nuovo album; seguono la rilettura di “West Side Story” firmata Oscar Del Barba OX Quartet e l’incontro tra jazz e musica classica di Giulio Scaramella e Jure Pukl.

Dal 9 al 12 luglio Sile Jazz propone tre concerti legati al recente catalogo discografico di nusica.org. Tre progetti diversi per formazione, scrittura e immaginario, accomunati da una stessa attenzione alla musica come spazio di ricerca, dialogo e ascolto dal vivo.

Ad aprire il programma sarà Herbarium Sonorum, nuovo progetto di Nicola Fazzini e Giovanni Maier, presentato a Treviso pochi giorni dopo l’uscita del singolo che anticipa l’album. Seguiranno l’Oscar Del Barba OX Quartet con Somewhere Story, rilettura personale di West Side Story di Leonard Bernstein, e il duo formato dal pianista Giulio Scaramella e dal sassofonista sloveno Jure Pukl, impegnato in un repertorio che attraversa composizioni originali e pagine della tradizione classica.

Sile Jazz: Herbarium Sonorum in anteprima dal vivo a Treviso

Undici improvvisazioni libere, un sax alto e un contrabbasso, un lessico botanico che accompagna la musica senza trasformarsi in programma descrittivo: nasce così Herbarium Sonorum, il nuovo progetto di Nicola Fazzini e Giovanni Maier. Il duo lo presenterà giovedì 9 luglio alle 21.00 all’Auditorium Santa Caterina di Treviso, in collaborazione con Asolo Musica.

L’appuntamento arriva a tre giorni dall’uscita del singolo Lavandula angustifolia, disponibile dal 6 luglio. Il concerto permetterà di ascoltare dal vivo il progetto prima dell’uscita dell’album, realizzato con il contributo di Nuovo IMAIE, prevista il 18 settembre.

Registrato in un’unica giornata a Curiedi, in Carnia, Herbarium Sonorum raccoglie undici tracce intitolate a piante ed erbe. Lo stavolo che ha accolto la registrazione — una tipica costruzione rurale di montagna in pietra e legno, un tempo rifugio per pastori e luogo di lavorazione del formaggio — è parte della genesi del disco. I titoli non suggeriscono tuttavia un programma descrittivo, ma rimandano a un lessico condiviso, nato da memorie, affinità e suggestioni personali, che accompagna il modo in cui la musica del duo prende forma e si trasforma.

Oscar Del Barba OX Quartet rilegge West Side Story

Le melodie di Leonard Bernstein diventano materia viva, aperta all’improvvisazione e alla trasformazione timbrica, in Somewhere Story, il progetto con cui l’Oscar Del Barba OX Quartet rilegge West Side Story. Sabato 11 luglio alle 21.00 il quartetto sarà all’Ansa del Sile di Sant’Elena, a Silea.

Oscar Del Barba al pianoforte, synth, elettronica e arrangiamenti, Achille Succi al clarinetto, clarinetto basso e sax alto, Giacomo Papetti al basso elettrico e Andrea Ruggeri alla batteria attraversano alcune delle pagine più note del musical, sottraendole alla narrazione scenica per restituirle a una dimensione musicale autonoma.

Da America a Cool, da Maria a Somewhere e Tonight, il repertorio conserva l’energia ritmica, la forza melodica e la tensione drammaturgica della scrittura bernsteiniana, aprendosi però a un dialogo fra strumenti acustici ed elettronica. Jazz contemporaneo, suggestioni latine, rock e ricerca sonora confluiscono così in una rilettura personale, fedele allo spirito dell’originale e insieme proiettata verso un nuovo spazio di ascolto.

Giulio Scaramella e Jure Pukl tra jazz e musica classica

Il dialogo fra pianoforte e sax è al centro del concerto di Giulio Scaramella e Jure Pukl, protagonisti domenica 12 luglio alle 21.00 a Villa Grimani Morosini Gatterburg di Albaredo di Vedelago. I due musicisti, già insieme nel quartetto che ha inciso Roundabout, chiuderanno il fine settimana di Sile Jazz con un programma che intreccia composizioni originali e riletture dalla tradizione classica.

Nella musica di Scaramella, la formazione pianistica classica incontra una pratica jazzistica in cui la scrittura lascia spazio alla relazione fra gli interpreti. Pukl, tra le voci più riconoscibili del sax europeo contemporaneo, entra in questo terreno con un linguaggio capace di tenere insieme precisione formale, libertà improvvisativa e attenzione al colore.

Ne risulta un concerto costruito per prospettive mobili: temi, frammenti e materiali musicali ritornano, cambiano assetto e trovano nuovi sviluppi nel rapporto fra i due strumenti. Più che un confronto fra mondi distinti, quello fra jazz e musica classica diventa un modo per mettere in movimento la forma e rendere l’ascolto parte attiva della musica.

Sile Jazz: informazioni e biglietti

Per il concerto di giovedì 9 luglio all’Auditorium Santa Caterina, biglietto intero € 10,00; ridotto under 25 e soci Asolo Musica € 5,00. Prevendite su www.boxol.it/asolomusica.

Per i concerti dell’11 e 12 luglio: € 3,00 più commissioni in prevendita su oooh.events; € 5,00 in loco.

Sile Jazz è organizzato da nusica.org con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione del Veneto, con il patrocinio dei Comuni di Treviso, Casale sul Sile, Casier, Istrana, Marcon, Mogliano Veneto, Morgano, Quarto d’Altino, Quinto di Treviso, Silea e Vedelago. Main sponsor: CentroMarca Banca.

Programma completo: www.silejazz.com

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