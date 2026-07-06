Diego Basso, sold out a Pove del Grappa per Morricone

Oltre mille persone hanno riempito Piazza degli Scalpellini per il concerto con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e il soprano Claudia Sasso diretti dal Mestro Diego Basso. Tre bis, da Nuovo Cinema Paradiso a L’estasi dell’oro, hanno chiuso una serata di grande partecipazione.

Diego Basso, sold out a Pove del Grappa per l’Omaggio a Ennio Morricone

Oltre mille persone hanno riempito ieri sera, venerdì 3 luglio, Piazza degli Scalpellini a Pove del Grappa (VI) per Omaggio a Ennio Morricone, il concerto diretto dal Maestro Diego Basso con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e il soprano Claudia Sasso. Un tutto esaurito per una serata che ha trasformato la piazza ai piedi del Monte Grappa in una grande sala cinematografica a cielo aperto, attraversata dalle musiche di uno dei compositori più amati della storia del cinema.

Per Pove del Grappa si è trattato della prima ospitalità di Omaggio a Ennio Morricone. Alla vigilia dell’evento, il Sindaco Francesco Dalmonte lo aveva definito «il concerto più importante mai organizzato prima d’ora nella nostra piazza»: il tutto esaurito ha confermato le aspettative per una serata che ha coinvolto l’intera comunità.

Il programma del concerto di Diego Basso, da Morricone ai western di Sergio Leone

Il programma ha ripercorso alcune fra le pagine più note e suggestive di Ennio Morricone, restituendone in forma sinfonica la forza narrativa, la ricchezza timbrica e la capacità di evocare immagini e memorie condivise. Dalle atmosfere intime di Nuovo Cinema Paradiso, con Totò e Alfredo e Tema d’amore per Nata, fino alle musiche di Malèna, L’avventuriero e The Mission, il concerto ha accompagnato il pubblico attraverso un repertorio capace di tenere insieme lirismo, tensione drammatica e grande respiro melodico.

Particolarmente partecipato il percorso dedicato a La leggenda del pianista sull’oceano, con Playing in Love e la reprise del tema principale, accanto alle musiche da Gli intoccabili, Il segreto del Sahara e C’era una volta in America. La seconda parte ha riportato sul palco l’energia epica e inconfondibile del cinema di Sergio Leone, da C’era una volta il West a Il buono, il brutto, il cattivo, passando per Giù la testa, Per un pugno di dollari e Per qualche dollaro in più.

L’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e la voce di Claudia Sasso

Ad accompagnare l’esecuzione, le proiezioni video ispirate all’immaginario cinematografico morriconiano hanno costruito un dialogo costante fra suono e immagini, richiamando paesaggi, personaggi e sequenze entrati nella memoria di intere generazioni. La voce del soprano Claudia Sasso ha ulteriormente ampliato il respiro espressivo del concerto, affiancando l’orchestra in una narrazione musicale capace di alternare intensità e delicatezza.

A chiudere la serata sono stati tre bis accolti da lunghi applausi: le musiche di Nuovo Cinema Paradiso, La leggenda del pianista sull’oceano e L’estasi dell’oro. Un finale che ha raccolto e restituito l’emozione di una piazza gremita, confermando la forza di un repertorio che continua a parlare al pubblico ben oltre lo schermo.

L’evento è promosso dal Comune di Pove del Grappa, con il patrocinio della Regione del Veneto e del Ministero della Cultura e con il sostegno di Cassa Rurale Valsugana e Tesino.

Informazioni

+39 349 40 3499

www.diegobasso.com