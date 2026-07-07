Sile Garden: jazz, blues e concerti dall’8 al 12 luglio

Prosegue ai Giardini di Sant’Andrea di Treviso il programma di Sile Garden 2026. Dall’8 al 12 luglio il calendario propone uno Yoga Ape Jazz con il dj set di Niccolò Nascimben, il blues di Marco Napoletano e Max Prandi, Vivi Garden e, domenica, Yogates insieme al concerto serale del duo I Non Lo So.

La settimana si apre mercoledì 8 luglio con un invito a vivere il parco in tutta libertà. Dalle 17 alle 24 il food truck e l’area pic-nic & chill accolgono chi cerca una serata all’aperto tra cena, aperitivo e la vista sul Sile, in un angolo verde nel cuore di Treviso.

Sile Garden: l’evento Yoga Ape Jazz ai Giardini

Giovedì 9 luglio debutta ai Giardini di Sant’Andrea il nuovo format Yoga Ape Jazz, che unisce yoga meditativo e musica jazz in un’unica proposta serale. Si comincia alle 19.45 con Yoga al tramonto, sessione di yoga a cura di Elisabetta Perer. Alle 21.00 la serata prosegue con il jazz dj set di Niccolò Nascimben, in arte Nck, fino alle 23.00. Classe 2003, originario della provincia di Venezia, Nascimben arriva alla consolle da batterista: tredici anni di studio dello strumento che si sono intrecciati, negli ultimi sei, con la produzione musicale tra house e pop. Il suo set ai Giardini muove da questa doppia formazione, portando la ritmica jazz dentro una scrittura elettronica. Nell’intervallo tra le due proposte sarà possibile fare aperitivo o cena al food truck del Biblio.

Blues e Vivi Garden nel weekend

Il blues arriva ai Giardini venerdì 10 luglio, alle 21.00, con il duo formato da Marco Napoletano e Max Prandi. Prandi è un chitarrista e cantante attivo da 25 anni nel circuito blues, polistrumentista capace di alternare chitarra, basso, batteria e armonica, con collaborazioni che nel tempo hanno incluso artisti come Fabio Treves e R. L. Burnside. Il suo repertorio attraversa i classici di Muddy Waters e John Lee Hooker fino a incursioni in Johnny Cash e J.J. Cale, tra blues, soul e R&B. Insieme a Napoletano porta ai Giardini un sound raffinato ed essenziale, dove groove e melodia si intrecciano in un’intesa costruita sul palco.

Sabato 11 luglio, dalle 16.00 fino a tarda serata, torna Vivi Garden, realizzato con la partecipazione di Sarlo Group. Pensato per valorizzare gli spazi verdi e le aree urbane di Treviso e provincia, il format propone attività pomeridiane per bambini e famiglie, mercatini di piccoli commercianti e artigiani locali, fino agli appuntamenti serali con food e intrattenimento, e Dj set.

Yogates e il concerto di domenica

Il benessere chiude la settimana domenica 12 luglio, alle 9.00, con Yogates, sessione di yoga e pilates a cura di Elisabetta Perer – Pererprivè. Perer si è formata come insegnante di Hatha Yoga al Kevala Centre di Torquay, nel Regno Unito, e oggi affianca alla pratica dello yoga percorsi di Yoga & Sound Healing. Alle 21.00 il palco ospita I Non Lo So, progetto nato dall’incontro del chitarrista Federico Marin e del batterista Alessio Zanatta, reduci da formazioni locali tra blues e rock, alla ricerca di un bassista che non arriverà mai. Il duo riduce le atmosfere rock blues degli anni Sessanta e Settanta alla loro forma essenziale, un distillato di riff e ritmi affidato a chitarra e batteria, in cui il passato si dissolve in un presente minimale.

Informazioni e biglietti

Sile Garden 2026 si svolge ai Giardini di Sant’Andrea, Via Giuseppe Toniolo 8, Treviso. L’ingresso è libero e gratuito. Food truck e area pic-nic & chill sono attivi dal mercoledì alla domenica, dalle 17 alle 24.

Sile Garden è organizzato da nusica.org in collaborazione con Biblio Art, Food and Drink, promosso dal Comune di Treviso con il sostegno di CentroMarca Banca.

Il programma completo è disponibile su www.silejazz.com/web/sile-garden/

Ingresso gratuito

Per informazioni

info@nusica.org

+39 327 461 0693