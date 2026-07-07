PIXIES – la band statunitense a Milano il 14 luglio

I Pixies, storica formazione statunitense, celebrano i 40 anni della loro formazione con l’unica data italiana del tour “Pixies 40” al Parco della Musica (MI).

La formazione attuale comprende Black Francis, Joey Santiago e David Lovering, affiancati dalla bassista Emma Richardson.

Dopo quattro decenni di carriera e dieci album all’attivo, i Pixies continuano a guardare avanti senza rallentare, confermandosi tra le realtà più innovative, influenti e autorevoli della scena musicale internazionale.

Non è un caso che il tour “Pixies 40” abbia preso il via nel Regno Unito, il Paese che per primo accolse la band con entusiasmo. Sono trascorsi oltre 35 anni dall’uscita di Doolittle, l’album rivoluzionario certificato Platino che li portò nella Top Ten britannica, e più di vent’anni dalla loro acclamata reunion al Coachella.

Gli inizi della loro carriera

Nati a Boston nel 1986, i Pixies sono diventati una delle band più importanti e innovative della musica alternativa. Grazie a un sound unico e immediatamente riconoscibile, continuano ancora oggi a influenzare nuove generazioni di musicisti.

Fin dai primi, caotici concerti nei club, i Pixies hanno ridefinito il concetto stesso di esibizione dal vivo. Niente glamour, nessun discorso sul palco: solo un’esplosione di suono travolgente e senza sosta. Un modo completamente nuovo di vivere il rock dal vivo.

L’EP Come On Pilgrim (1987), pubblicato dopo le celebri Demos conosciute dai fan come “The Purple Tapes”, introdusse la loro scrittura surreale e frammentata. Con Surfer Rosa (1988) dimostrarono di essere una realtà senza eguali. Doolittle (1989) spinse ancora oltre la loro visione artistica, trasformando melodie pop in paesaggi sonori oscuri. All’inizio degli anni Novanta, gli incessanti tour tra Stati Uniti ed Europa li consacrarono come una delle band di riferimento dell’alt-rock, fino allo scioglimento nel 1993.

La reunion del 2004 segnò un ritorno memorabile: concerti sold out in tempi record, un trionfale passaggio al Coachella e una fanbase ancora più ampia.

Oggi i Pixies vivono un nuovo periodo di grande creatività. Più affilati, energici e trasversali che mai, rappresentano la dimostrazione vivente dell’enorme influenza esercitata sulla musica contemporanea, come confermano i cinque album acclamati dalla critica pubblicati dal 2014.

Il loro decimo album, The Night The Zombies Came, è stato accolto con entusiasmo dalla stampa internazionale: DIY Magazine li ha definiti “una delle band più coerenti e influenti del pianeta”, mentre The Telegraph ha scritto che “il grande Black Francis è toccato da un genio straordinario”. MOJO ha infine ribadito: “questa band, la più elettrizzante e oscura, è ancora viva”.

Video del brano “Monkey Gone To Heaven”

Informazioni:

Località: Parco della Musica – Segrate (Milano)

Data: 14/07/2026 ore 21.30

Prevendita biglietti su TicketOne