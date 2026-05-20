Filippo Graziani con il brano inedito “Povero Me” anticipa l’uscita del prossimo album

“Povero Me”, il nuovo singolo di Filippo Graziani, anticipa l’uscita del suo prossimo album di inediti.

Il disco, previsto per l’autunno, segna il ritorno dell’artista con un progetto composto interamente da nuove canzoni, a quasi dieci anni da Sala Giochi, l’ultimo album di inediti pubblicato nel 2017.

Dal punto di vista musicale, “Povero Me” introduce l’approccio “artigianale” che caratterizzerà l’intero lavoro: un disco diretto ed essenziale, costruito sul suono autentico e tangibile degli strumenti, privo di effetti superflui. Al centro del progetto ci sono le chitarre, la sezione ritmica, la voce e la dimensione più fisica del suono, resa ancora più viva dalla coesione della band, che conferisce al brano un’atmosfera calda e intensa.

La canzone inaugura una nuova fase della scrittura di Filippo Graziani e si intreccia con la storia musicale della sua famiglia, fondendo la tradizione della canzone d’autore con influenze rock-folk americane degli anni Settanta, care anche all’immaginario artistico del padre, Ivan Graziani.

Biografia

Filippo Graziani, figlio di Ivan Graziani, muove i primi passi dal vivo nei club italiani insieme al fratello Tommy. Nel 2008 fonda i Carnera e pubblica l’EP First Round, aprendo anche la data italiana di Zakk Wylde.

Dopo un periodo trascorso negli Stati Uniti, torna in Italia e avvia il tour Filippo canta Ivan Graziani, da cui nasce l’omonimo album live, finalista alla Targa Tenco 2011 nella categoria “Miglior interprete”.

Nel 2014 partecipa al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano Le cose belle. L’album omonimo d’esordio conquista la Targa Tenco come migliore opera prima.

Successivamente pubblica i singoli Credi in me (2016) ed Esplodere (2017), che anticipano il secondo album in studio, Sala Giochi (2017).

Parallelamente porta avanti l’attività live dedicata al repertorio del padre, fino al progetto Arcipelago Ivan (2023). Nel 2024 pubblica Per gli Amici (NUMERO1/SONY), album nato da otto brani inediti di Ivan Graziani, che debutta ai vertici della classifica FIMI e dà vita al tour Filippo canta Ivan – Per gli amici tour, con circa 200 date.

Nel 2025 celebra gli 80 anni di Ivan con il tour-evento OTTANTA. Buon compleanno Ivan!, reinterpretando il repertorio del padre con nuovi arrangiamenti, prima di tornare alla scrittura e alla produzione di materiale originale. Nel 2026 firma un nuovo contratto discografico con INRI e Metatron.