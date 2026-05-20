A Wu-Tang Experience” l’11 giugno a Roma: il ritorno di Welcome2TheJungle per una notte dedicata alla cultura Wu-Tang

La cultura di Wu-Tang Clan torna al centro di una serata speciale a Roma con “A Wu-Tang Experience”, il documentario diretto da RZA e Gerald K. Barclay, in programma l’11 giugno 2026 all’interno di Testaccio Estate, uno degli appuntamenti estivi più rilevanti della capitale.

L’evento prevede apertura porte alle ore 21:00 e proiezione alle ore 22:00, accompagnata da un talk introduttivo con Il Danno, figura storica della scena hip hop italiana, e la possibile presenza di ospiti a sorpresa. Non una semplice proiezione, ma un momento costruito per contestualizzare e amplificare il racconto del documentario all’interno di un ambiente culturale vivo e riconoscibile.

Il ritorno di Welcome2TheJungle: un ponte naturale con l’universo Wu-Tang

A rendere ancora più significativa la data romana è il ritorno di Welcome2TheJungle, storico format radiofonico italiano che negli anni ha rappresentato un punto di riferimento per la diffusione e il racconto della cultura hip hop, guidato da Il Danno, DJ Ceffo e Cannasuomo.

Dopo un lungo periodo di pausa, Welcome2TheJungle torna con un evento speciale che trova nel documentario “A Wu-Tang Experience” una connessione naturale con il proprio immaginario. Un incontro tra due percorsi culturali che condividono radici, attitudine e visione, riportando al centro un modo autentico di vivere e raccontare l’hip hop.

Una giornata a tema Wu-Tang tra cinema, musica e community

La data dell’11 giugno si sviluppa come una giornata interamente dedicata all’universo Wu-Tang, in cui il documentario rappresenta il fulcro di un’esperienza più ampia. Accanto alla proiezione sono previsti DJ set a tema Wu-Tang, momenti musicali con la partecipazione di ospiti della scena, tra cui Mastafive e Skema e DJ Fastcut, oltre a ulteriori ospiti a sorpresa. Tra i protagonisti della serata, W2TJ curerà un DJ set dedicato all’universo Wu-Tang, contribuendo a definire l’identità sonora dell’evento. L’evento è presentato da Welcome2TheJungle, con il coordinamento di DJ Ceffo, all’interno del programma di Testaccio Estate.

Una tappa all’interno del percorso europeo del documentario

La data di Roma si inserisce all’interno di un progetto più ampio: un percorso europeo di proiezioni dedicato al documentario “A Wu-Tang Experience”, che coinvolge diverse città e realtà indipendenti.

Tra le prime tappe già annunciate anche Amsterdam (10 giugno 2026), a conferma di una visione che punta a costruire connessioni tra scene locali e contesto internazionale attraverso un format condiviso. Il progetto è sviluppato da una rete che coinvolge CakeZone Entertainment, B.M. Records, Comdart, DJ Fastcut con Dead Poets, Skema e Il Rappuso come media partner. L’evento è supportato da realtà attive nella scena, contribuendo a rafforzarne il posizionamento culturale.

Ulteriori date e sviluppi verranno annunciati prossimamente.