Bussø e Gale collaborano in “Broken”, un nuovo brano trap

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Broken”, il nuovo singolo del rapper classe 2007 Bussø realizzato insieme al classe 2002 Gale. Il brano esce per Ventidiciotto / Gorilla Records ed è distribuito da Believe.

Per il suo nuovo brano, il diciassettenne Bussø ha chiamato al suo fianco Gale creando un inedito asse Vicenza-Cesena. I due giovani rapper hanno unito le forze per dare forma a questo banger trap che esplora temi di lotta personale, dipendenze e riscatto.

Il duo, nel testo, infatti, racconta la realtà quotidiana di chi, tra alti e bassi, non si arrende per stare sempre a galla in un mondo super competitivo, in cui bisogna sempre dimostrare pubblicamente di valere, e per questi motivi è anche molto stressante.

Su una produzione musicale cupa realizzata da 1Dav e Cxzy, Bussø e Gale fanno convivere i loro stili a tratti ipnotici e a tratti aggressivi.

CHI È BUSSØ

Bussø, nome d’arte di Pietro Bussolaro, nasce nel 2007 a Vicenza e inizia ad avvicinarsi al rap all’età di 12 anni. I suoi primi brani ufficiali escono nel 2021 e, appena un anno dopo, viene scoperto dall’artista torinese Liner che decide di prenderlo sotto la sua ala per lavorare insieme.

Crescendo e assumendo consapevolezza, Bussø riesce a raggiungere buoni numeri sui digital store con la pubblicazione di “Catene”, “3CDF”, “Bøn Vøyage”, “Stelle d’Inverno”, “Møn Amøur” e altri brani che, in parte, confluiscono nel suo primo EP, “Yøung”.