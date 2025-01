Bro Berri: “Mondo” ribadisce l’abilità di fondere elettronica e hip hop

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Mondo”, il nuovo singolo dei Bro Berri. Il brano esce per CutCombo Records ed è distribuito da Believe.

“Mondo” ribadisce la capacità dei due fratelli – dj, produttori musicali e cantanti – di far convivere con abilità e originalità due sconfinati mondi musicali, l’elettronica e l’hip hop. Nel caso specifico di “Mondo”, a spiccare è una fusione tra un ritmo tech-house e un cantato melodico che rievoca le hit trap.

Nonostante il tiro dance, la canzone è una riflessione sulla solitudine emotiva, sull’autosufficienza e sul bisogno di connessione. Il testo, infatti, esplora la lotta tra il desiderio di restare nel proprio mondo sicuro e la necessità di cercare l’altro, nonostante la distanza e le difficoltà.

I versi alternano momenti di disperazione a sprazzi di speranza, facendo emergere il contrasto tra il dolore e la volontà di continuare a cercare, a vivere, a rimanere connessi.

“Mondo”, insomma, è una canzone che si muove tra l’introspezione e l’inquietudine, catturando l’essenza della lotta interiore e del bisogno di trovare un equilibrio tra il sé e l’altro.

CHI SONO I BRO BERRI

I BRO BERRI sono un duo di dj, produttori e cantanti formato dai fratelli Stefano ed Enrico Berretti. Nati in Riviera d’Ulisse, cresciuti tra Cagliari e Civitavecchia, attualmente i due risiedono a Milano. Nei primi anni del loro progetto si muovono nel panorama EDM, ricevendo supporto da artisti di rilievo internazionale come David Guetta, Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Martin Solveig, Bob Sinclair e Deorro.

Il loro collettivo BB SQVAD è anche il nome di un live format che anima i dancefloor dei club e si sta facendo notare sia in Italia sia all’estero. Il loro stile fonde la musica elettronica all’hip hop e caratterizza sia i dj set firmati BB SQVAD sia i brani inediti che producono.

In particolare attraverso la musica i due fratelli vogliono raccontare il loro vissuto e i propri pensieri mostrando, allo stesso tempo, una propensione all’evoluzione e un’autenticità che li sta contraddistinguendo nel panorama artistico contemporaneo.