Kilo KG: il nuovo EP racconta l’inizio di una nuova fase

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “La K La G 2”, il nuovo EP del rapper palermitano Kilo KG.

Distribuito da Believe e anticipato dai singoli “Gremlin” e “Raid” (di cui è uscito anche il video ufficiale), l’EP è composto da 7 brani e ha 5 ospiti: il berlinese CIIIO, l’italo-senegalese Yank, il milanese di origine albanese 3Vis, il monzese Mr Rizzus e il palermitano Dableh.

Grazie al primo capitolo di questa serie di EP, “La K La G”, pubblicato nel 2020 e con i featuring di Nerone e Louis Dee, il rapper cresciuto nel quartiere popolare Sperone di Palermo ha iniziato a farsi notare sulla scena hip hop nazionale.

Alla fine del 2021, inoltre, con un altro EP, “Facile mai”, prodotto da Big Joe, seguito in questi ultimi anni da vari singoli, ha accresciuto la sua fama.

“LA KA LA G 2”: UN EP CHE SEGNA UN NUOVO INIZIO

Oggi, con “La K La G 2”, Kilo KG dimostra di avere la capacità di raccontare il suo vissuto più “street” tramite una serie di dualismi di cui ha preso consapevolezza e che hanno segnato il suo percorso: nei brani, infatti, emerge il contrasto tra cruda realtà e voglia di rivalsa, tra odio e amore, tra un futuro da scoprire e un passato che pesa ancora sul presente.

“Certe cose mi hanno ucciso dentro però mi hanno fatto forte fuori” dice il rapper classe 1991 in uno dei suoi versi, tessendo una trama che permette all’ascoltatore di immergersi in un viaggio che parte da Palermo e atterra a Milano – dove ora vive -, e in cui sullo sfondo di uno spaccato popolare del sud, per lo più ignorato, affiora la realtà per molti versi opposta del capoluogo lombardo.

I 7 brani sono banger trap caratterizzati da strofe crude, versi profondi e punchline taglienti, accompagnati da melodie innescate dalle produzioni musicali del romano Otalay e del siciliano (originario di Castelvetrano) Loone.

Un pezzo particolarmente significativo è “Cavani è Miccoli”, dedicato “a due bomber che – come racconta il rapper – hanno segnato un’epoca in cui Palermo aveva piazzato una bandierina in Italia, cosa che io voglio fare nell’ambito musicale“.

Dopo aver raccontato a più riprese la realtà dei quartieri palermitani, Kilo Kg con “La K La G 2” inizia un nuovo percorso segnato dal suo trasferimento a Milano, un cambiamento di vita che si riflette anche nella sua musica ma che, in ogni caso, non può oscurare i suoi trascorsi che lo hanno formato.

TRACKLIST

01 RAID (prod. Otalay)

02 Pillola Rossa Pillola Blu Feat.YANK (prod. Loone, Otalay)

03 Gremlin feat. Mr Rizzus (prod. Loone)

04 Arancia Meccanica FREESTYLE (prod. Loone)

05 Cavani & Miccoli feat.3VIS (prod. Loone)

06 Okki Thai feat. CIIIO (prod. Otalay)

07 La Vita Dà La Vita Toglie feat. DABLEH