RAPHAEL GUALAZZI in concerto a Trani il 5 luglio

Raphael Gualazzi salirà sul palco della Corte Davide Santorsola accompagnato soltanto da pianoforte e voce, inaugurando ufficialmente la sezione “Eventi Speciali”.

Cantautore, pianista, compositore, arrangiatore e produttore acclamato a livello nazionale e internazionale, Gualazzi è l’emblema del musicista totale.

Il compositore e musicista marchigiano è un talento poliedrico capace di superare i confini dei generi musicali. Dopo una solida formazione classica in conservatorio, ha scelto la strada della sperimentazione, muovendosi tra vari generi musicali: jazz e blues, melodie italiane e sonorità latine.

La sua carriera è costellata di successi. Nel 2011 conquista il pubblico vincendo il Festival di Sanremo con Follia d’Amore, categoria Giovani e il Premio della Critica Mia Martini. Nello stesso anno rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest, conquistando il secondo posto davanti a milioni di spettatori.

Nel corso della sua carriera, Gualazzi ha collaborato con grandi nomi della musica internazionale, da Melody Gardot e Gregory Porter a Suzanne Vega, Dee Dee Bridgewater e Andrea Bocelli, per il quale ha scritto il brano Vertigo, contenuto nell’album Sì, nominato ai Grammy Awards.

Ha pubblicato sette album in studio e tre EP, ottenendo due dischi di platino e tre dischi d’oro grazie ai lavori Reality and Fantasy, Happy Mistake e Love Life Peace. Nel 2018 è uscito in Giappone un Best Of Album, raccolta dei suoi maggiori successi, presentata con un concerto sold out al Blue Note Tokyo.

Il suo ultimo album di inediti, Dreams (2023), conferma ancora una volta la difficoltà di racchiudere Raphael Gualazzi in una sola definizione musicale: un lavoro che testimonia la maestria di un artista capace di attraversare generi e linguaggi con straordinaria libertà.

Ascolta il brano “Vorrei capire”

Informazioni:

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica, dalle 16:00 alle 21:00, escluso il lunedì), in via Beltrani 51 a Trani, oppure online tramite Vivaticket, con possibilità di pagamento tramite Carta Docente.

Altra possibilità per la prenotazione è rappresentata dal numero di whatsApp +39 3923892767.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale Palazzo delle Arti Beltrani oppure contattare la struttura ai seguenti recapiti:

Tel: 0883 500044

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La brochure completa della stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani è consultabile qui:

Brochure stagione 2026