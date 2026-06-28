Notte “leggendaria” all’Arena Flegrea | GLORIA GAYNOR e il San Carlo incantano Napoli

Napoli ha ospitato ieri uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione estiva. Il palcoscenico dell’Arena Flegrea ha ospitato “Legendary Night”, un evento unico che ha visto la splendida Gloria Gaynor esibirsi insieme all’Orchestra del Teatro di San Carlo, in una formula inedita e in esclusiva nazionale.

L’appuntamento ha sancito non solo l’incontro tra la tradizione sinfonica europea e l’energia della disco music, ma anche un ritorno storico. L’arena di Fuorigrotta, concepita nel 1940 proprio come succursale estiva del Massimo napoletano e inaugurata nel 1952 con l'”Aida”, è tornata a ospitare l’orchestra della sua istituzione fondatrice, grazie a un accordo strategico tra la Fondazione Teatro di San Carlo e la direzione dello spazio polifunzionale.

L’artista americana, forte di due Grammy Award e di una carriera ultra-cinquantennale, ha ripercorso i propri successi planetari, a partire dall’iconico inno di resilienza “I Will Survive”. Per l’occasione, i brani storici del repertorio pop e dance sono stati riarrangiati per fondersi con il tessuto orchestrale della compagine del San Carlo, fondata nel 1737 e considerata una delle più antiche e prestigiose istituzioni musicali del continente.

A coordinare la complessa architettura sonora dell’evento è stato il maestro Maurizio Agostini. Il direttore e pianista toscano, dal 2008 figura di riferimento per la programmazione del San Carlo, ha guidato l’ensemble orchestrale attraverso una scaletta capace di coniugare il rigore classico alle dinamiche ritmiche della musica leggera internazionale.

Oltre all’impatto artistico, l’iniziativa segna l’avvio di un protocollo di cooperazione culturale tra i due enti simboli di Napoli, volto a destrutturare la fruizione della musica colta per intercettare platee più ampie e diversificate al di fuori delle mura tradizionali del teatro lirico.

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ph. Titti Fabozzi

Legendary Night Grammy Award Winner Ms. Gloria Gaynor and Orchestra Teatro San Carlo

Napoli, Arena Flegrea

27 giugno 2026