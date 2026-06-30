MALIKA AYANE e CM ORCHESTRA a Tones Teatro Natura il 4 luglio

Malika Ayane si esibirà in concerto insieme alla CM Orchestra il 4 luglio 2026 presso Tones Teatro Natura – OIRA (prov. Verbania Cusio Ossola).

La CM Orchestra è una prestigiosa formazione composta dalle prime parti delle migliori orchestre italiane, attiva esclusivamente in occasioni speciali. Per questo evento saliranno sul palco 50 orchestrali, un coro di 12 elementi, vocalist, performer e un articolato apparato produttivo che integra musica dal vivo, tecnologie audio avanzate, video e luci.

Protagonista della serata sarà Malika Ayane che, con la sua voce inconfondibile e la straordinaria intensità interpretativa che la contraddistingue, porterà in scena alcuni dei suoi brani più amati, tra cui Adesso e qui, Animali notturni e Come foglie.

Video del brano “Animali notturni”

Uno racconto musicale con finale a sorpresa

Lo spettacolo sarà concepito come un racconto musicale articolato in più atti, ispirato all’immaginario visionario del film The Greatest Showman. Il programma includerà omaggi a Claudio Baglioni e Lucio Dalla, due momenti dedicati al repertorio di Malika Ayane, uno spazio riservato ai vocalist della CM Orchestra, un tributo a Michael Jackson, una sezione dedicata ai The Police e a Sting, fino a un finale pensato per sorprendere il pubblico.

Accanto alla componente musicale, la serata proporrà anche una raffinata ricerca visiva, progettata in dialogo con il luogo che ospita l’evento. Il light design, curato da Aldo Visentin insieme a Marina Zunino, rende la cava un paesaggio roccioso che diventa parte integrante dello spettacolo. Gli interventi animati di luce e colore valorizzano forme, profondità e memoria del luogo.

A completare l’esperienza sarà il sistema audio PK SOUND Robotic Line Array, che ottimizza l’ascolto riducendo al minimo le riflessioni sonore indesiderate.

Cenni biografici

Malika Ayane nasce nel 1984 a Milano. Fin dagli anni delle scuole medie intraprende gli studi musicali presso il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi, scegliendo il violoncello come strumento principale.

Parallelamente, nel 1995, all’età di undici anni, inizia il suo percorso nel canto entrando a far parte del coro di voci bianche del Teatro alla Scala. Vi resterà fino al 2001, distinguendosi spesso anche come solista.

Il suo album d’esordio viene pubblicato nel 2008 e porta semplicemente il suo nome, Malika Ayane. Il disco ottiene un importante successo di pubblico e critica, conquistando la certificazione di disco di platino e raggiungendo circa 80.000 copie vendute.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui un TRL Award e quattro Wind Music Awards, oltre a diverse candidature a premi prestigiosi come il Premio Tenco, il Nastro d’Argento, gli MTV Europe Music Awards e gli MTV Awards.

Nel 2016 debutta anche nel teatro musicale interpretando Evita Perón nel musical Evita, diretto da Massimo Romeo Piparo. In questa produzione, accompagnata dall’orchestra, porta la sua voce nei principali teatri italiani per 70 repliche, esibendosi davanti a oltre 72.700 spettatori.

Informazioni:

Località: via Valle Formazza, 28865 OIRA prov. Verbania-Cusio-Ossola

Data: 04/07/2026 ore 21:30

Biglietti: disponibili su TicketOne

Link ufficiali:

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