“Conversazioni in Jazz” con Roberto Cecchetto e Lorenzo Cominoli a Borgo Ticino (NO) il 3 luglio

Il chitarrista Roberto Cecchetto sarà protagonista di una serata speciale nei giardini dell’Antica Casa Balsari, dimora storica di Borgo Ticino. Non si tratterà di un concerto tradizionale, ma di una conversazione intima con il pubblico, accompagnata dalla musica e dal dialogo.

Accanto a lui ci sarà Lorenzo Cominoli che, con le sue domande e la sua sensibilità d’ascolto, farà da ponte tra l’artista e i presenti, trasformando l’incontro in un’esperienza di condivisione autentica.

Roberto Cecchetto vanta una carriera di altissimo profilo. Nel corso degli anni ha attraversato il panorama del jazz europeo collaborando con grandi maestri come Enrico Rava, nel celebre progetto Electric Five, Kenny Wheeler, Lee Konitz, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Richard Galliano e Lionel Loueke, con cui ha pubblicato l’album Humanity nel 2020.

La sua cifra stilistica, capace di coniugare una profonda conoscenza della tradizione jazzistica con una costante ricerca espressiva, lo rende una delle voci più originali e riconoscibili della scena chitarristica contemporanea.

Anche Lorenzo Cominoli vanta una solida carriera internazionale, arricchita da collaborazioni con musicisti del calibro di Steve Cardenas, John Stowell e Klaus Gesing. È inoltre autore della colonna sonora del documentario The Longest Year – Road to Tokyo 2020.

L’incontro si svolgerà nei giardini dell’Antica Casa Balsari, in un’atmosfera raccolta e suggestiva: tavolini illuminati da candele e un calice di vino dell’Alto Piemonte accompagneranno la conversazione, creando un’esperienza intima e autentica, come accadeva un tempo.

Saranno disponibili soltanto 25 posti, per garantire un contesto esclusivo e favorire un dialogo diretto tra artisti e pubblico.

Video del brano “I Found You”

Cenni biografici

Roberto Cecchetto è un chitarrista eclettico, musicista aperto alla sperimentazione e dotato di una forte personalità artistica. Inizia il proprio percorso professionale negli anni Novanta entrando a far parte del quintetto Electric Five di Enrico Rava, con cui è in tournée in Europa e nel mondo dal 1993 al 2001.

Nel 2007 pubblica Downtown, il suo primo album da leader, a cui seguiranno Memories, Mantra, Soft Wind e Live at Cape Town.

La critica lo riconosce presto come una delle figure più interessanti e innovative del jazz italiano ed europeo. Riceve per due volte il prestigioso riconoscimento Top Jazz della rivista Musica Jazz, nel 2007 e nel 2010.

È docente di Chitarra Jazz presso il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano e presso Siena Jazz.

Nel 2020 pubblica l’album Humanity insieme a Lionel Loueke e Alessandro Paternesi.

Informazioni:

Evento : Conversazioni in Jazz – Roberto Cecchetto racconta

Data: venerdì 3 luglio 2026 ore: 21.00

Luogo: Giardini della Antica Casa Balsari – Piazza Martiri, 16 -Borgo Ticino (NO)

Posti: 25 (prenotazione obbligatoria)

Ingresso: Offerta libera e consapevole

Prenotazioni: +39 335 5637453

Email: cultura@anticacasabalsari.it

Sito web: www.anticacasabalsari.it

Social: @anticacasabalsari_cultura