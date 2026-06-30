ROSSOMETILE, fuori il nuovo EP “Geminus” e il videoclip ufficiale della title track

I ROSSOMETILE sono lieti di annunciare l’uscita del nuovo EP “Geminus”, da oggi disponibile su tutte le principali piattaforme digitali insieme al videoclip ufficiale della title track.

Più di una semplice ristampa, Geminus è una pubblicazione speciale dedicata a uno dei brani più rappresentativi della storia della band. Un EP che raccoglie quattro diverse interpretazioni della stessa composizione, raccontandone l’evoluzione artistica e offrendo ai fan materiale in parte inedito.

Per la prima volta “Geminus” viene proposta in una nuova versione cantata in inglese, mantenendo intatta l’intensità emotiva e le atmosfere gothic e sinfoniche che hanno reso il brano uno dei più amati del repertorio dei Rossometile.

L’EP comprende inoltre la versione originale in italiano, tratta dall’album Gehenna, la versione strumentale del brano e i brani “Nel Solstizio d’Inverno Pt. I” e “Terrenica”, interpretati dall’attuale cantante della band, Ilaria “Hela” Bernardini, e pubblicati per la prima volta anche in formato CD, rendendo questa uscita un vero e proprio ponte tra passato e presente dei Rossometile.

Con Geminus, i Rossometile celebrano una delle composizioni più significative del loro percorso artistico, riaffermando la propria identità fatta di melodie evocative, orchestrazioni solenni e un equilibrio unico tra gothic e symphonic metal.

Ad accompagnare la pubblicazione dell’EP è disponibile anche il videoclip ufficiale della nuova versione di “Geminus”, da oggi online su YouTube.

Tracklist

1. Geminus (English Version)

2. Geminus (Original Italian Version)

3. Geminus (Instrumental Version)

4. Nel Solstizio d’Inverno Pt. I

5. Terrenica

L’album è disponibile per l’ascolto e acquisto su:

https://rossometile.bigcartel.com/category/gehenna

https://rossometile1.bandcamp.com/album/gehenna

I Rossometile sono:

Ilaria Hela Bernardini: vocals, piano

Rosario Runes Reina: guitars

Pasquale Pat Murino: bass

Gennaro Rino Balletta: drums

BIOGRAFIA:

I Rossometile sono una band gothic-symphonic metal di Salerno dalla voce femminile lirica. I loro brani si distinguono per la fusione di elementi sinfonici, metal e sonorità ancestrali. Con una carriera che abbraccia due decenni di successi, il gruppo ha catturato l’immaginazione degli ascoltatori con la loro musica e i testi intrisi di poesia. Composta da quattro talentuosi musicisti, la band ha prodotto sei album di grande impatto.

La loro immagine è inoltre splendidamente rappresentata attraverso videoclip musicali dal gusto cinematografico, che aggiungono profondità alla loro espressione artistica.

Con la voce lirica della cantante Ilaria Hela Bernardini e l’ottimo song-writing di Rosario Runes Reina, la band trasporta il pubblico in un viaggio emotivo attraverso le profondità dell’animo umano. Grazie alla loro presenza scenica e una dedizione alla creazione di magiche esperienze musicali, il gruppo continua a ispirare e ad incantare i loro fans in tutto il mondo.

Nel 2024 la band ha completato il nuovo album “Gehenna”, registrato da Francesco Tedesco presso lo Studio XXXV e missato e masterizzato da Simone Mularoni (DGM) ai Domination Studio. Nel 2026 i Rossometile tornano con l’EP “Geminus”, una speciale uscita dedicata a uno dei brani più rappresentativi del loro repertorio, proseguendo il percorso artistico che accompagnerà i prossimi capitoli della loro storia.