E’ uscito l’album “Oltre l’orizzonte”, nuovo lavoro del cantautore Francesco Gronchi

Il cantautore di Montopoli in V.no (PI) Francesco Gronchi pubblica un progetto discografico tutto personale dal titolo Oltre l’orizzonte, disponibile dal 7 novembre 2025 su CD fisico e su tutte le principali piattaforme digitali, tra cui Spotify e Apple Music.

Arrangiato e prodotto da Mario Costanzi per l’etichetta Ars Spoletium, l’album si compone di 10 tracce originali, tutte scritte e composte da Gronchi, e rappresenta un viaggio musicale e umano, dal carattere squisitamente autobiografico. Tra i brani spiccano titoli come Oltre l’orizzonte, Vivi il presente, Silenzio intorno e Liberi di sognare.

Registrato presso il suggestivo studio di produzione musicale e Art Center Mulino del Ronzone a Vinci (FI), il disco si caratterizza per un sound pop indie cantautorale, arricchito da arrangiamenti mai scontati, tra elettropop e melodie più morbide e arricchite da strumenti acustici suonati magistralmente; alla produzione hanno infatti collaborato musicisti di grande sensibilità quali Alberto Piva al pianoforte, Mario Costanzi alle chitarre e alla programmazione tastiere, Gianni Cammilli alla chitarra e Adele Colangelo alla voce.

Il CD fisico è poi confezionato grazie al lavoro grafico e artistico di Margherita Scali che ha realizzato la copertina.

Francesco Gronchi inizia a scrivere fin da giovane e partecipa alla costruzione di alcuni musical. È un imprenditore ma tutto il tempo libero lo dedica da sempre alla musica. Questo suo lavoro definitivo rappresenta la sintesi di molti anni in cui le canzoni, pur tra gli alti e bassi degli impegni di vita, hanno sempre scandito i momenti importanti dell’esistenza: il matrimonio, la morte di un amico…

Oltre l’orizzonte diventa così racconto in musica che attraversa le tappe dell’evoluzione personale dell’artista, in una vita vissuta come un viaggio.

Come ci racconta lo stesso Gronchi nelle sue canzoni: «Vivere ed assaporare ogni briciola del nostro andare. In un viaggio c’è sempre un velo di oscurità quando non sappiamo dove andare; ci precipitiamo in bocca alla vita e quel che sarà e improvvisamente restiamo a guardare. E poi navighiamo, navighiamo nell’insicurezza di essere, nella certezza di esistere…».

Il disco di Francesco Gronchi lo si può trovare su tutte le migliori piattaforme di streaming e in cd fisico sul sito dell’etichetta Ars Spoletium.

