Folkest 2026 porta Angelo Branduardi al Castello di Udine il 21 luglio con il suo Francesco

Storico amico del festival, Angelo Branduardi sarà in concerto martedì 21 luglio 2026 alle ore 21:15 nella suggestiva cornice del Castello di Udine con Il Cantico, il suo progetto musicale dedicato a San Francesco negli 800 anni dalla morte: un viaggio musicale e spirituale attraverso la vita e le parole di San Francesco d’Assisi, figura iconica di luce, povertà, letizia e poesia. “La vita di San Francesco d’Assisi – come racconta lo stesso Branduardi – é quella di un uomo che diventa Santo… un uomo (e quindi un Santo) che sceglie la gioia di vivere, la raccomanda ai suoi discepoli, ama la povertà ‘mai disgiunta dalla letizia’… Francesco é oggi più che mai Santo, ma è anche grande poeta; amava cantare e lo faceva spesso, anche da solo… io ho provato a ridare voce alle sue parole perché si possa di nuovo cantarle.” Il Cantico sarà un’occasione per rivivere la profondità del messaggio francescano e lasciarsi ispirare dai temi contemporanei che San Francesco, già nel suo tempo, sapeva incarnare con straordinaria modernità: povertà, ecologia, amore per la vita e accoglienza.

Cantautore, violinista e compositore, Branduardi ha costruito nel corso della sua carriera uno stile unico e riconoscibile, capace di unire la tradizione folk e la sensibilità della canzone d’autore italiana. Sul palco insieme a lui ci saranno Fabio Valdemarin alle tastiere, Nicola Oliva alle chitarre, Stefano Olivato al basso e Davide Ragazzoni alla batteria.

I biglietti sono disponibili online su TicketOne e presso la biglietteria fisica di Carpacco, frazione di Dignano, al Centro Commerciale “Le Torri”, aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 (tel. +39 0432 1723158 – cell. +39 335 1202124 – email: biglietteria@folkest.com).