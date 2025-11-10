La Seconda “Rassegna Giovani Musicisti”, edizione autunno-inverno, di Amici per la Musica APS sembra dare indicazioni molto chiare sulle idee musicali e sul concetto di cultura che l’Associazione presieduta dalla prof.ssa Lucia Porri, musicista di origini fiorentine attualmente attiva sul territorio ferrarese e veneto, intende promuovere e sviluppare.

Un calendario di appuntamenti concentrati fra il 22 novembre, S. Cecilia (Patrona della Musica), ed il 6 dicembre, antivigilia dell’Immacolata ed inizio delle festività natalizie.

Quattro concerti che coinvolgeranno giovanissimi novelli musicisti ed adulti amatori ed amanti della Musica affiancati da concertisti professionisti di altissimo livello.

Il tutto con un’ottica a cui ultimamente non siamo abituati avvicinarci; una mission che tende a promuovere e favorire le migliori competenze comunicative e performative possibili con l’obiettivo di trasformare la vita e aprire opportunità per gli studenti non solo in Italia ma in tutto il panorama internazionale.

“Cecilia fra Classico e Moderno” sarà l’appuntamento del 22 novembre alle 16.30, il primo; un concerto proposto dagli allievi delle classi strumentali e di canto (classici e moderni) Centro di Formazione Artistica e Musicale “Proscenio” e dal Coro Polifonico di AMICI PER LA MUSICA. Un programma musicale che vedrà l’esibizione di brani di varie epoche come omaggio ad una “Santa Cecilia profana”, sostenitrice di tutti i musicisti e degli amanti della musica.

Lo stesso 22 novembre ma alle 20.45 sarà il momento della Serata di Gala “La voce fra ance e corde” presentata dal Proscenio Ensemble che, in formazione di quartetto con soprano, clarinetto, violoncello e pianoforte, proporrà un programma di elevatissimo prestigio con composizioni di J. Brahms, B. Britten e J.H. Suskind. Un programma che, appunto, aprirà con il Trio op. 114 del compositore tedesco J. Brahms per poi sorprendere gli ascoltatori con una pagina poco conosciuta del britannico Benjamin Britten (Inno a Santa Cecilia) ed infine immergere il pubblico nelle composizioni contrastanti della statunitense Joyce Hope Suskind. Un programma densissimo di emozioni date dagli interrogativi sollevati dai conflitti interiori dei compositori, vere meditazioni su paesaggi musicali sospesi fra guerra, pace e contrasti di luce e colore. Lucia Porri, Stefano Ongaro, Cecilia Zanni (musicista copparese) e Cristiano Zanellato saranno i protagonisti della serata. L’evento verrà ripreso per la realizzazione di un DVD che aprirà i lavori per la realizzazione di un nuovo progetto discografico che andrà ad aggiungersi ai precedenti due CD pubblicati dal Proscenio Ensemble con l’etichetta Da Vinci Classics.

Il 6 dicembre il “Trinity Piano Concerto” vedrà invece esibirsi alle 16.00 gli allievi delle classi di pianoforte del C.F.A.M. “Proscenio” che frequentano i corsi tenuti in convenzione con il London Trinity College di cui AMICI PER LA MUSICA è sede d’esami per le province di Ferrara e Rovigo. Docente coordinatrice e formatrice la prof.ssa Porri che cura direttamente i rapporti con il Centro Trinity certificatore delle competenze musicali.

Alle 18.00 “Luci d’Inverno” proporrà un programma di arie d’opera presentate da un Trio tutto al femminile: Lucia Porri e Laura De Silva, soprani, ed Ilaria Barbagin, pianoforte. Un emozionante concerto che farà da apertura a tutte le festività natalizie che dall’Immacolata ci accompagneranno fino al Natale.

Ricordiamo che AMICI PER LA MUSICA APS è Scuola di Musica accreditata dalla Regione Emilia-Romagna e Regione Veneto e che questa iniziativa realizzata a Copparo ha il patrocinio dell’Amministrazione copparese nonché il contributo della Regione Emilia-Romagna L.R. 2/2018 per lo sviluppo del settore musicale.

Per avere informazioni sui Concerti, sulla Scuola di Musica e su tutte le altre attività è possibile visitare il sito www.amiciperlamusica.org, chiamare i numeri fissi 0532.1858234 – 0425.1666483 oppure i cellulari 391.3965824 o 391.3084761