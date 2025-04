“C come Coltrane”: un tributo multimediale a John Coltrane a PARCO Milano per l’International Jazz Day (30 aprile)

Mercoledì 30 aprile 2025, in occasione dell’International Jazz Day, il centro culturale PARCO Milano ospita “C come Coltrane – A Love Supreme, an unusual story”, un omaggio speciale al capolavoro di John Coltrane. L’appuntamento fa parte della rassegna Alfabeto di PARCO, dedicata agli artisti che hanno rivoluzionato il Novecento, ed è realizzato con il patrocinio del Municipio 6 del Comune di Milano.

Protagonista della serata sarà il sassofonista Dimitri Grechi Espinoza, affiancato da Tito Mangialajo Rantzer al contrabbasso, Aziz Señol Filiz al flauto ney e Davide Ferrari alla voce narrante. Il tributo, a ingresso libero con prenotazione su Eventbrite, unisce musica, narrazione e immagini in un racconto evocativo e poetico, arricchito dagli scatti originali di Roberto Polillo, testimone della storica esibizione di A Love Supreme ad Antibes.

L’evento rappresenta un’occasione unica per riscoprire l’anima spirituale del jazz attraverso una delle sue opere più iconiche. Non solo musica, ma anche meditazione, filosofia e storia si intrecciano in un’esperienza collettiva tra ascolto e contemplazione. Il pubblico sarà guidato in questo viaggio da un ensemble internazionale capace di evocare le sonorità profonde e universali dell’opera di Coltrane.

La serata inizierà alle ore 19 con un dj set e la possibilità di degustare birre artigianali e cibo sostenibile a cura di 10gradinord.ù

ALFABETO DI PARCO, stagione 2024/2025

PARCO, via Ambrogio Binda 30, 20143 Milano