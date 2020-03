Di Stefano Dentice

Challenge Records, 2020

Un apollineo mélange di sceltezza interpretativa, suadente groove ed estro armonico, il tutto adornato da una levità interpretativa che fa vibrare le corde della sfera emozionale. “Precious” è il nuovo episodio discografico della brillante cantante e compositrice Chiara Pancaldi, accompagnata da un notevole trio formato da Roberto Tarenzi (pianoforte, piano elettrico in Urban Folk Song e You And I-We Can Conquer The World), Darryl Hall (contrabbasso, basso in Adeus e Songs Don’T Grow Old Alone) e Roberto Pistolesi (batteria), line-up nella quale, come ospiti, figurano Diego Frabetti (tromba in Nothing But Smiles e Our Time) e Giancarlo Bianchetti (chitarra in Adeus e Songs Don’T Grow Old Alone). La tracklist consta di nove brani originali figli dell’autentica sensibilità compositiva di Chiara Pancaldi, fatta eccezione per Urban Folk Song (Darryl Hall) e You And I-We Can Conquer The World (Stevie Wonder). Il mood di Urban Folk Song è accattivante, avvolgente. La cantante interpreta il brano con leggiadria e sopraffina gestione della dinamica, valorizzando le sue sfumature vocali. Il playing di Tarenzi è fluente, a tratti percussivo, impreziosito da intriganti sprint cromatici. The Distance Between Us colpisce di primo acchito soprattutto per gli intarsi armonici. Il solo della Pancaldi è etereo, magnetico, denso di espressività. Tarenzi si esprime costruendo un discorso improvvisativo inebriante, tensivo, supportato dal comping cangiante e assai stimolante tessuto dal tandem Hall-Pistolesi. Our Time è una romantica ballad che emana calore. Qui l’interpretazione di Chiara Pancaldi è struggente, pregna di trasporto emotivo. In “Precious” regna un perfetto equilibrio fra perizia tecnica e profonda comunicatività, nel rispetto dei canoni della vera e buona musica.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Chiara Pancaldi, voice

Roberto Tarenzi, piano and Fender Rhodes

Darryl Hall, double bass and bass

Roberto Pistolesi, drums

Featuring:

Diego Frabetti, trumpet

Giancarlo Bianchetti, guitar

Brani:

01. Better To Grow

02. Nothing But Smiles

03. Urban Folk Song

04. Adeus

05. Precious

06. The Distance Between Us

07. Songs Don’T Grow Old Alone

08. You And I (We Can Conquer The World)

09. Our Time

Chiara Pancaldi

Challenge Records

Pubblicata il 23/03/2020