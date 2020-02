Di Stefano Dentice

Emme Record Label, 2019

Tanto gioioso swing espresso con naturalezza, essenzialità e veracità, nel segno di un’ardente passione che non ammette arabeschi o iperboli. “Amarene Nere” è la nuova uscita discografica del chitarrista e compositore Andrea Infusino, accompagnato da Andremarco Rossin (sax soprano e sax tenore), Fabio Guagliardi (organo hammond) e Manolito Cortese (batteria). Gli otto brani presenti nel CD sono composizioni originali frutto della materia grigia di Infusino. Amarene Nere, traccia che dà il titolo al disco, è un brano di forte impatto, dal tema dai tratti mediterranei. L’incedere di Rossin (qui al soprano) è focoso, ricco di impennate cromatiche ed esplorazioni nel registro acuto. Guagliardi si esprime costruendo un solo trascinante, pregno di inflessioni bluesy. Il discorso improvvisativo di Infusino è fluente, molto ben articolato e spigliato. Minor Cliff è subito coinvolgente soprattutto per il suo mood. Qui il chitarrista preme sull’acceleratore sprintando cromaticamente, con qualche brevissimo cenno di outside phrasing. L’elocuzione di Rossin (stavolta al tenore) è assai intensa, in alcuni frangenti suadente, ammiccante, intrisa di vigore comunicativo. La ballad Goldfinch è avvolgente, dai contorni elegiaci. L’eloquio di Rossin (ancora al sax tenore) è sinuoso, riscaldante, coerente con il climax della composizione. “Amarene Nere” è un album in cui, manifestamente, emerge una necessità quasi fisiologica di comunicare con fervore e trasporto emotivo, quasi come se non ci fosse un domani.

Genere: Modern Jazz

Musicisti:

Andremarco Rossi, soprano sax and tenor sax

Andrea Infusino, guitar

Fabio Guagliardi, hammond organ

Manolito Cortese, drums

Brani:

01. Amarene Nere

02. Minor Cliff

03. Sambat

04. Goldfinch

05. Angela’s Whistle

06. Tavern

07. Slow Baritone

08. Exit

Link:

http://www.emmerecordlabel.it/

Pubblicata il 04/02/2020