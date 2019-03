We Are Not From Here, il primo EP di Towering Flowers

Il primo EP dei Towering Flowers “We Are Not From Here” è da oggi disponibile in versione digitale su tutte le principali piattaforme.

La band lo racconta con queste parole:

«L’album è eterogeneo dal punto di vista stilistico e viene dato particolare risalto alle atmosfere, con tempi musicali dilatati. I testi descrivono un volo pindarico che racconta la solitudine della condizione umana, l’abbandono generalizzato della spiritualità e della meraviglia dell’osservatore, l’incapacità di comunicare stati d’animo e la sensazione di inadeguatezza di alcuni di noi che si sentono di non appartenere fino in fondo a questo posto»

La band, formatasi a Roma nel 2016 con il nome iniziale di Painted Horses, ha cambiato il proprio nome in Towering Flowers nel 2017 ispirandosi a “Lucy In The Sky With Diamond” e dopo l’ingresso nel roster di Volcano Records ha pubblicato diversi contenuti a cavallo tra il 2018 e il 2019 per anticipare l’uscita dell’EP. Tra questi è degno di nota il lyric video della title track del disco “We Are Not From Here”.

We Are Not From Here Official Lyrics:

Genere: Psychedelic Rock, Progressive Rock

Artisti Simili: Pink Floyd, Genesis, The Beatles, David Bowie

Pubblicata il 15/03/2019