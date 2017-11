Sogno d’Alabastro è l’album d’esordio di Maryele

“SOGNO D’ALABASTRO” è l’album di esordio di MARYELE, energica interprete con un timbro di voce particolarmente vellutato che si adatta a dolcezza e aggressività. Prodotto interamente da ALESSANDRO TOLONE racchiude 9 pezzi che catalogare come pop-rock pare riduttivo. Infatti non si tratta della classica uscita “USA E GETTA” come le recenti tendenze offrono: pezzi molto semplici, orecchiabili e spesso non oltre i 3 minuti. L’album offre una opportuna ricerca dell’arrangiamento che ruota attorno a melodie ricercate e spesso struggenti con forti e repentini cambi di tempo mantenendo contestualmente una costante armonia. Un ibrido tra sound melodico e suoni più aggressivi con una impostazione originale che dimostrano lo stile alternativo delle composizioni. Le tracce, tutte in italiano, rispecchiano i pensieri e le vicende personali dell’autore spaziando anche su temi scottanti di attualità. Il singolo “0% DI VITA” è fruibile contestualmente al video. Non sopportare impassibile la musica che i media ti impongono di ascoltare … impara a reagire!

GUARDA IL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=9aXOKPzJ0rk

.PRODUZIONE 2017 A CURA DI: ALESSANDRO TOLONE

.MUSICHE E TESTI DI: ALESSANDRO TOLONE

.INTERPRETATO DA: MARYELE (Maria Elena Franchina)

.INCISIONI, MIX, MASTERING A CURA DI: ALESSANDRO TOLONE in collaborazione con “BITSTUDIORECORDING”

.REGITRAZIONI VIDEO ED EDITING “O% DI VITA” A CURA DI : “AUTORI MULTIMEDIALI”

.DIRITTI AUTORE DEPOSITATI PRESSO: ”SOUNDREEF”

Pubblicata il 31/10/2017