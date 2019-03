Davide Trevisan: Allontanarsi è il suo singolo

Davide Trevisan è entrato a far parte del MAIONESE project con il brano Allontanarsi sostenuto dall’etichetta Matilde Dischi, che, attraverso un lavoro mirato di scouting, ha selezionato gli artisti indipendenti più interessanti del panorama indie.

Davide Trevisan, 25 anni di Rovigo, classe 1993. Diplomatosi come Perito Chimico nel 2012 ha iniziato quasi subito a lavorare e a pagarsi gli studi di canto, prima a Rovigo e poi a Milano al VMS di Loretta Martinez

La musica è sempre stata il modo per Davide di superare le difficoltà della sua infanzia e gioventù, dalla separazione dei suoi genitori fino all’abbandono di alcuni “amici”.

Il suo singolo ALLONTANARSI nasce dall’esigenza di essere felice, racconta del legame di lontananza che si crea dopo un abbandono, sia affettivo che di amore.

Un legame che pare dissolversi, ma comunque resta parte di noi (la distanza che ci unisce) nel bene e nel male: ci rende migliori o peggiori, sta a noi deciderlo…

Il singolo Allontanarsi di Davide Trevisan farà parte della Playlist Spotify di Matilde Dischi intitolata MUSICA RANDAGIA e distribuita da ARTIST FIRST nell’ambito del MAIONESE Project.

Credits

Musiche: Fabio Zini

Produttore: Davide Maggioni

Casa discografica: Matilde Dischi/Maionese Project

Cos’è il MAIONESE Project

Matilde Dischi di Davide Maggioni presenta un progetto nato per dare una possibilità a tutti quei ragazzi talentuosi che restano sepolti nel web senza riuscire a far sentire le loro canzoni selezionando attraverso un lavoro mirato di scouting, gli artisti indipendenti più interessanti del panorama indie, che entreranno a far parte di MAIONESE Project.

Questo progetto nasce con la finalità di dare un’opportunità reale e concreta a tutti i ragazzi che dopo aver investito tempo, denaro, sogni ed energie, realizzando il proprio demo o il proprio disco autoprodotto, non sanno come muoversi per promuovere e distribuire in modo serio e professionale la loro musica.

Matilde Dischi metterà a disposizione la sua struttura, le sue competenze e la sua esperienza al servizio dell’artista stesso. Ogni artista scelto, infatti, sarà lavorato individualmente e verrà “traghettato” verso un percorso di promozione, ufficio stampa, booking e distribuzione digitale, così da poterne valorizzare al meglio le potenzialità. Ogni 20 cantanti selezionati Matilde Dischi inoltre, realizzerà una Playlist Spotify intitolata MUSICA RANDAGIA distribuita da ARTIST FIRST, e gli artisti che avranno riscosso maggiori consensi di pubblico e di visibilità, entreranno di diritto nel ROSTER di Matilde Dischi (www.matildedischi.it).

