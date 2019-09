Bullring: online il lyric video del secondo singolo “Violet’s Song”

Street Symphonies Records & Burning Minds Music Group sono lieti di presentare il lyric video di “Violet’s Song”, secondo singolo tratto da “Break Down The Gate”, debut album degli hard-rocker tricolori Bullring.

VIDEO: https://youtu.be/dfOnYcG59Go

Tutti i dettagli di “Break Down The Gate”:

http://www.burningmindsgroup.com/street-symphonies/releases/114

Acquista la tua copia / Ascolta l’album in streaming:

http://www.burningmindsgroup.com/street-symphonies/buy/114

Le grafiche del CD spno curate da Aeglos Art (Alchemy, Airbound, Raintimes, Michael Kratz, Wheels Of Fire), con liner notes introduttive scritte da Iacopo Mezzano (Melodicmetal.it, Melodicrock.it).

Tracklist:

01. Are You Shining?

02. You’re Just What You’re Fighting For

03. My Darkest Shadow

04. Violet’s Song

05. Dirty Paradise

06. Fear Killing Anthem

07. Jackhammer

08. Amy And Me

09. You Cannot Hurt Me

10. I’ll Snatch Your Tongue

11. I’m Too Old

12. Idea4

Formazione:

Remo Ferrari: Voce & Basso

Dave Pola: Chitarre

Luca Ferraresi: Batteria

Ospiti:

Alex De Rosso (Dokken): Chitarra solista su “You’re Just What You’re Fighting For”

Luca Princiotta (Doro, Blaze): Chitarra solista su “Snatch Your Tongue”

Lyric video by Yellow Bang Studio.

Web/Social Links:

https://www.bullringband.com

https://www.facebook.com/bullringband

http://www.burningmindsgroup.com/street-symphonies

https://www.facebook.com/streetsymphonies

Pubblicata il 30/09/2019